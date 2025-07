Médico fala de riscos de cirurgia de Anitta e outras famosas: 'Infecção'

Anitta e mais famosas fizeram rinoplastia. Em conversa com a CARAS Brasil, o Dr. Nicola Biancardi falou sobre riscos e benefícios do procedimento

Anitta surgiu repaginada e o novo visual chamou atenção. Mas, um dos procedimentos que ela já realizou no passado foi a rinoplastia. A cirurgia se popularizou entre as famosas, como Bianca Andrade e Ludmilla. Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Nicola Biancardi falou sobre os riscos, benefícios e tudo mais do procedimento.

O cirurgião plástico e membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica pontuou que, assim como todo procedimento, existe alguns riscos e os listou abaixo:

infecção;

sangramentos;

alterações na cicatrização (como fibroses ou assimetrias);

insatisfação com o resultado.

"Como qualquer cirurgia, a rinoplastia tem riscos — mas eles são mínimos quando a indicação é bem feita, os exames pré-operatórios estão em dia e o procedimento é realizado por um cirurgião plástico habilitado, preferencialmente membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.Para evitá-los, é essencial escolher um profissional qualificado, seguir rigorosamente as orientações do pós-operatório e entender que o resultado final pode levar meses para se estabilizar.Para evitá-los, é essencial escolher um profissional qualificado, seguir rigorosamente as orientações do pós-operatório e entender que o resultado final pode levar meses para se estabilizar", explica.

Quais os tipos da rinoplastia?

O Dr. Nicola também fala sobre os principais tipos que existem, sendo 4, e pontua que um cirurgião experiente deve entender o equilibrio entre a beleza e a função, escolhendo o tipo mais adequado para cada paciente:

Rinoplastia estruturada : "técnica que remodela o nariz com enxertos e suturas, trazendo mais previsibilidade ao resultado";

: "técnica que remodela o nariz com enxertos e suturas, trazendo mais previsibilidade ao resultado"; Rinoplastia preservadora : "método que mantém a estrutura natural do dorso nasal, evitando retiradas agressivas de cartilagem";

: "método que mantém a estrutura natural do dorso nasal, evitando retiradas agressivas de cartilagem"; Rinoplastia funcional : "voltada para correções respiratórias, que podem ser associadas ao aspecto estético";

: "voltada para correções respiratórias, que podem ser associadas ao aspecto estético"; Rinoplastia secundária: "indicada para quem já passou por uma rino anterior e deseja corrigir imperfeições ou recuperar a função nasal".

Benefícios

O médico também falou sobre quais os benefícios que o procedimento pode trazer para todos que o realizam, sendo benéfico para além da harmonização facial: "A rinoplastia é muito mais do que uma cirurgia estética. Quando bem indicada, ela pode melhorar a respiração — corrigindo desvios de septo, hipertrofias ou colapsos das válvulas nasais — e, ao mesmo tempo, harmonizar a face. Celebridades como Ludmilla, Anitta e outras têm chamado atenção pelas transformações naturais, que mantêm sua identidade e evidenciam seus traços de forma elegante."

Dr Nicola finaliza pontuando que, olhando de uma forma emocional, a autoestima é diretamente afetada - para melhor e explica: "O nariz ocupa uma posição central no rosto, e pequenas mudanças podem equilibrar o perfil, melhorar o contorno facial e devolver ao paciente a confiança no espelho — e nas fotos."

