Médico fala de complicações de tumor de Netinho: 'Inchaço'

Em entrevista à CARAS, o Dr. Elge Werneck pontua quais são as complicações de tumor que o cantor Netinho enfrenta; saiba tudo

Netinho anunciou na segunda-feira (9) que entrou na remissão do câncer do sistema linfático que enfrenta. No post, o músico comemora que o exame de PET-CT não encontrou sinal de novos tumores e agradeceu ao carinho que tem recebido. Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Elge Werneck, especialista em oncologia, falou sobre os sintomas mais comuns e um pouco mais do tipo de câncer que o cantor enfrenta.

Como é o câncer de Netinho?

O cantor baiano enfrenta um tumor no sistema linfático, que afeta o sistema imunológico e, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA) pode se espalhar rapidamente pelo corpo. Algumas personalidades da mídia já falaram sobre a luta contra a doença, como Jorge Aragão e Eduardo Suplicy. Entre os tipos mais comuns, está o Linfoma não Hodgkin.

Como são os sintomas?

Dr Elge Werneck pontua que as características são variáveis e depende do tipo de linfoma, o estágio que a doença se encontra e das condições do paciente. Porém, o especialista pontuou os que são mais comuns entre os quadros deste tipo específico de tumor: "Os sintomas mais comuns do linfoma incluem inchaço geralmente indolor dos gânglios linfáticos (popularmente chamados de ínguas), febre, suores noturnos, perda de peso sem causa aparente e fadiga. Em alguns casos, podem surgir coceiras, tosse, dificuldade para respirar, dor torácica ou desconforto abdominal."

Além disto, o oncologista também pontua que alguns deles podem aparecer junto com outras condições ou doenças, mas que, com o tratamento correto, tendem a ter um bom prognóstico: "Os sintomas dependem das circunstâncias da doença para ocorrer e podem aparecer sozinhos ou associados. Normalmente, após o tratamento, os sintomas tendem a minimizar ou desaparecer rapidamente."

Em outra ocasião, o médico conversou com o veículo e falou sobre a remissão completa no caso de Netinho: "As chances de recidiva vão diminuindo com o passar do tempo, de tal forma que esses primeiros anos são fundamentais nesse acompanhamento bastante rigoroso".

VEJA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DO CANTOR NETINHO NAS REDES SOCIAIS: