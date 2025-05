Médico explica três internações de Nana Caymmi no ano: 'Desafiadores'

No dia 1° de maio, Nana Caymmi morreu aos 84 anos por falência dos órgãos, mas a artista já havia passado por outras três internações nos últimos meses

No dia 1° de maio, Nana Caymmi (84) morreu em decorrência de falência múltipla de órgãos. A cantora estava internada há nove meses em virtude de um quadro de arritmia cardíaca. Em 2024, a artista passou por três internações por uma série de problemas de saúde, incluindo cirurgias de cateterismo cardíaco e traqueostomia.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Neto Borghi fala sobre as três internações que Nana Caymmi enfrentou antes de sua morte. Em agosto de 2024, a cantora foi internada com um quadro de arritmia cardíaca e passou por cateterismo e traqueostomia, além de uma reposição de glicose.

"Arritmia cardíaca é uma alteração no ritmo elétrico do coração, que faz com que ele bata mais rápido (taquiarritmia), mais devagar (bradiarritmia) ou de forma desordenada (fibrilação ou extrassístoles). Essas alterações podem reduzir a eficiência da circulação sanguínea, comprometendo o fornecimento de oxigênio e nutrientes aos órgãos vitais. Em pacientes idosos ou com doenças cardíacas pré-existentes, o impacto é ainda maior, aumentando o risco de síncopes (desmaios), insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral (AVC) e até morte súbita", explica.

Em julho, a artista já havia sido internada com o mesmo quadro e, posteriormente, foi submetida a um implante de marca-passo: "O implante de marca-passo indica que ela apresentava distúrbios na condução elétrica cardíaca, como bloqueios atrioventriculares ou disfunção do nó sinusal, que causavam bradicardia sintomática (batimentos muito lentos)".

"Cerca de um mês depois, ela precisou realizar um cateterismo cardíaco — exame que avalia a anatomia das artérias coronárias e a função ventricular, geralmente indicado para investigar isquemia miocárdica, insuficiência cardíaca ou complicações associadas (...) O fato de ela também ter passado por uma traqueostomia sugere que houve comprometimento respiratório significativo, seja por insuficiência respiratória aguda, necessidade prolongada de ventilação mecânica ou dificuldade de desmame do respirador", aponta.

À CARAS Brasil, o clínico geral destaca que o quadro da artista não se resumiu apenas a uma arritmia, mas a um comprometimento cardiovascular e respiratório complexo, exigindo intervenções sucessivas para estabilizar as funções vitais. "Esses casos são desafiadores porque, em idosos, as reservas cardíaca e pulmonar já são naturalmente reduzidas, o que aumenta a vulnerabilidade frente a qualquer descompensação", finaliza.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por nana caymmi (@avozdenanacaymmi)

Leia também: Tristeza! Morre Nana Caymmi, aos 84 anos, uma das maiores vozes da música brasileira