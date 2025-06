Médico explica trauma e distorção de imagem de Gkay após procedimentos estéticos: 'Culpa'

Em entrevista ao podcast Bagaceira Chique, Gkay confirmou que tem medo de realizar novos procedimentos estéticos após a distorção de imagem

Nos últimos meses, Gkay (32) tem surpreendido os fãs com suas mudanças estéticas. Após apostar em uma série de intervenções, a influenciadora digital confessou que estava com distorção de imagem. Em entrevista ao podcast Bagaceira Chique, de Luciana Gimenez (55), a criadora de conteúdo revelou que passou por traumas ao exagerar no preenchimento labial.

"Eu tirei todo o procedimento estético. Tirei todo o ácido hialurônico, principalmente da boca e malar. Hoje eu não faço mais. Peguei tanto trauma, que já tenho medo de fazer, crescer de novo e não parar mais. Eu falei: 'Não volto a botar preenchimento nessa boca nunca mais'", relembrou.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. José Fernandes Vilas explica que o excesso de procedimentos estéticos pode estar diretamente relacionado a quadros de transtorno dismórfico corporal, baixa autoestima, ansiedade e até depressão: "Em muitos casos, o paciente não busca apenas uma melhoria estética, mas sim uma tentativa inconsciente de silenciar dores emocionais profundas. A aparência passa a ser uma forma de controle diante de um sofrimento psíquico não elaborado. A mente grita e o corpo vira palco".

O psiquiatra aponta que o trauma e medo de fazer novos procedimentos relatados pela influenciadora digital são comuns. "Infelizmente, é mais comum do que parece. O trauma após procedimentos, principalmente quando realizados em excesso ou sem critério técnico e emocional, deixa marcas físicas e psíquicas", destaca.

"Muitos pacientes relatam arrependimento, sensação de culpa, vergonha e até crises de pânico. O medo surge quando a pessoa percebe que cruzou um limite — não apenas físico, mas existencial. Nesse momento, é fundamental o acolhimento psicológico e, em alguns casos, psiquiátrico (...) A ideia de perfeição — muitas vezes alimentada por filtros, redes sociais e padrões inalcançáveis — pode desencadear um ciclo vicioso: quanto mais a pessoa se modifica, mais distante ela se sente de si mesma", acrescenta.

