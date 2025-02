Médico explica tratamento realizado em Adriane Galisteu após diagnóstico: 'É uma opção'

Adriane Galisteu passou por uma cirurgia após um diagnóstico; a apresentadora já recebeu alta médica e revelou que precisou colocar um dispositivo

Adriane Galisteu (51) chocou os seguidores, na semana passada, ao confessar que passou mal após sua última viagem e achou melhor investigar. A estrela revelou que foi diagnosticada com infecção urinária alta e, por conta do diagnóstico, precisou passar por uma cirurgia de emergência e está usando um Cateter de Duplo J como parte de sua recuperação . Em entrevista à CARAS Brasil, o médico nefrologista Henrique Carrascossi explica o quadro de saúde da apresentadora.

A comunicadora foi internada após voltar de suas férias na Suíça, na Itália e no Vaticano. Ela resolveu ir ao hospital após apresentar 39° de febre. Depois, Adriane Galisteu revelou que recebeu o diagnóstico de pielonefrite e os médicos encontraram um pequeno cálculo e optaram por realizar um procedimento para removê-lo. Depois disso, contou que está usando um Cateter de Duplo J.

Segundo o Dr. Henrique Carrascossi, quando um paciente apresenta infecções complicadas, o tratameto cirurgico é uma opção. O médico explica que o cateter de duplo J é normalmente utilizado em casos parecidos com o da apresentadora.

"A Adriane Galisteu teve uma pielonefrite complicada, com um pedra no canal do uréter. Quando nós temos essas infecções complicadas, o tratamento cirurgico é uma opção. Foi feita uma cirurgia pela uretra mesmo e é colocado um cateter que chama duplo J, porque é em forma [da letra] J. Fica lá no rim e o J na bexiga", explica.

"Como o rim está com um processo inflamatório, infeccioso, o ureter tem uma pedra ali que tá impactada, você tem que tirar. Se você não colocar esse cateter duplo J, você tem risco de obstruir ali pelo inchaço do canal, que liga o rim até a bexiga. Ele fica ali como uma forma de deixar esse canal aberto e o rim funcionando sem pressão", complementa.

QUAIS OS CUIDADOS?

Nas redes sociais, Adriane Galisteu revelou que está se recuperando muito bem e detalhou sobre seu estado de saúde. O nefrologista destaca os cuidados que a apresentadora precisa ter nessa fase de recuperação após a cirurgia.

"Tem que tomar bastante líquido, tratar a infecção, fazer uma alimentação saudável e tomar bastante líquido para hidratação. Muitas vezes esse cateter incomoda, sente algum desconforto, depende do paciente, tomar analgésico, mas depois que o processo inflamatório for curado", avalia.

O Dr. Henrique afirma até quanto tempo um paciente fica com o Duplo J: "Ele pode ficar até seis meses, mas geralmente o pessoal fica 15 dias [...] um mês aí no máximo, depende de cada caso, geralmente esse cateter já é [logo] retirado", explica o nefrologista sobre o caso da apresentadora Adriane Galisteu.

