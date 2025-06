Médico explica tratamento para doença rara de Céline Dion: 'Não tem cura definitiva'

Céline Dion recebeu o diagnóstico de síndrome da pessoa rígida em dezembro de 2022; saiba como funciona o tratamento para a doença

Considerada uma das maiores artistas de sua geração, Céline Dion (57) convive com a Síndrome da Pessoa Rígida há anos. Em dezembro de 2022, a cantora falou publicamente pela primeira vez sobre a doença, considerada rara pela Organização Mundial da Saúde (OMS), e mostrou parte de suas complicações e tratamento.

Para entender melhor sobre o tratamento do quadro, a CARAS Brasil conversou com o médico neurologista Saulo Nader. Ele explica que a condição é um distúrbio neurológico que afeta o controle dos músculos, causando a rigidez progressiva e espasmos musculares dolorosos. Apesar de não ter cura, o tratamento pode ser um auxílio importante para a qualidade de vida dos pacientes.

"Atualmente, a Síndrome da Pessoa Rígida não tem cura definitiva, mas é uma condição que pode ser controlada com o tratamento adequado", explica sobre a doença que atinge Céline Dion . "O diagnóstico precoce e a abordagem multidisciplinar ajudam a melhorar muito a qualidade de vida, aliviando os sintomas e reduzindo a frequência dos espasmos."

Nader diz que a síndrome tem características de uma doença autoimune, por isso, o tratamento combina medicamentos que modulam o sistema imunológico, a fim de reduzir a resposta autoimune, e remédios que ajudam a aliviar a rigidez e os espamos dos músculos.

"Além disso, fisioterapia é fundamental para manter a mobilidade e a função muscular. Em alguns casos, terapias complementares e acompanhamento psicológico também são importantes para ajudar o paciente a lidar com o impacto da doença no dia a dia."

Cantora já abordou convívio com a doença e seu tratamento em documentário

Com o lançamento do documentário Eu Sou: Céline Dion, a cantora mostrou sua luta contra a SPR e suas complicações, como, por exemplo, espasmos na garganta que a impediam de cantar. A artista também mostrou etapas de seu tratamento que inclui fisioterapia e o uso de medicamentos como relaxantes musculares, imunomoduladores e corticoides.

Além do projeto, ela também já falou sobre o convívio com a doença em diversas entrevistas, ressaltando sua experiência e emoções ao lidar com a condição. Em uma entrevista à rede NBC News sobre as dificuldades que enfrenta, a cantora explicou como a doença afetou sua voz. "É como se alguém estivesse estrangulando você", afirmou Céline Dion, que chegou a suspender sua turnê Courage World Tour devido ao diagnóstico.

QUEM É CÉLINE DION?

Nascida em Charlemagne, no Canadá, Céline Dion é cantora, atriz e compositora. Dona do sucesso My Heart Will Go On, ela é considerada como a Rainha das Power Ballads e é conhecida por seus vocais poderosos e habilidosos. Sua música reúne gêneros como pop, rock, R&B, chanson e música clássica.

