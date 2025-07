Médico explica tratamento do diagnóstico da filha de Junior: 'Exige atenção especializada rápida'

Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Henrique Carrascossi explica o diagnóstico da filha do cantor Junior Lima e orienta sobre tratamento

Junior Lima e Monica Benini usaram as redes sociais na manhã da última terça-feira, 22, para revelar um problema de saúde de sua filha caçula, Lara, de três anos. Discretos sobre a vida pessoal, o casal revelou que achou importante contar que a menina foi diagnosticada com Síndrome Nefrótica , uma condição que afeta os rins.

O que diz o nefrologista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Henrique Carrascossi, médico nefrologista e coordenador do Instituto do Rim Carrascosi . Ele explica sobre o diagnóstico que afetou a filha do cantor.

"Síndrome Nefrótica é uma condição clínica caracterizada pela perda excessiva de proteínas pela urina, causada por um problema nos glomérulos, que são estruturas dos rins responsáveis pela filtração do sangue. Essa perda proteica afeta o equilíbrio de líquidos no corpo e leva a uma série de sintomas importantes que precisam de atenção médica", declara.

Quais os sintomas?

Os principais sintomas incluem:

Inchaço (especialmente ao redor dos olhos, nos pés e tornozelos);7

Urina espumosa (devido à presença de proteínas);

Ganho de peso rápido por retenção de líquidos;

Em alguns casos, cansaço e perda de apetite;

Exames laboratoriais geralmente mostram níveis baixos de albumina no sangue e altos níveis de colesterol.

Exige atenção

Junior e Mônica aproveitaram para alertar os seguidores e reforçaram a importância do diagnóstico precoce nesta síndrome: "Queremos aproveitar para alertar todas as famílias sobre as síndromes raras e a importância do diagnóstico precoce. Se você notar algo fora do comum com a saúde do seu filho, não hesite em buscar orientação médica. A identificação rápida faz toda a diferença!", disse o cantor. O Dr. Henrique Carrascossi responde.

"Embora a Síndrome Nefrótica não seja extremamente rara, é considerada uma condição que exige atenção especializada rápida. O diagnóstico precoce é fundamental para evitar complicações como infecções, tromboses e insuficiência renal. Quanto mais cedo o tratamento for iniciado, melhores são as chances de controlar a doença e preservar a função renal a longo prazo", finaliza o nefrologista.

