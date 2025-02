Médico explica suposto câncer do Rei Charles III: 'Doença tem avançado'

Jornalista especialista em assuntos da Família Real aponta que o Rei Charles III vive uma piora em seu quadro de saúde

O Rei Charles III começou a sua luta contra o câncer há um ano e ainda não terminou o tratamento. Com isso, os rumores sobre a saúde dele tomam conta da imprensa internacional e surgiram rumores que o monarca está lutando contra um câncer imparável . Em entrevista à CARAS Brasil, o oncologista Jorge Abissamra Filho explica sobre o diagnóstico.

De acordo com a jornalista Pilar Eyre ao site Flash!, a doença do rei não regrediu. “O estado de saúde de Charles piora a cada dia. Correm rumores de que o avanço do câncer é imparável. Quando perguntaram para ele como está, ele disse com amargura ‘ainda vivo’”, disse ela.

Segundo, o Dr. Jorge Abissamra Filho, médico oncologista, esta nomenclatura de câncer imparável significa que a medição usada no tratamento não está surgindo tamanho efeito, ou seja, a doença está avançando.

"Câncer imparável é uma maneira de dizer que esta doença está sendo refratária aos tratamentos propostos, que não tem respondido bem as drogas e procedimentos realizados no rei Charles. Apesar das tentativas da equipe médica, a doença tem avançado", explica o Dr. Jorge.

QUAL O QUADRO DE SAÚDE DO REI?

A jornalista Pilar Eyre ainda comentou sobre a falta de informações detalhadas sobre a doença dele. “Não sabemos ainda o tipo de tumor nem qual é o tratamento ou seu prognóstico. Em nenhum momento se falou em remissão, como fizeram no caso do câncer da nora dele [Kate Middleton]. A realidade é que me disseram que a condição de Charles é bastante séria”, afirmou.

Segundo a comunicadora, o Rei Charles III começou a usar maquiagem para aparecer nas fotos por causa de sua saúde. Ela também relembrou que a Rainha Elizabeth II, mãe do rei, trabalhou até seus últimos dias de vida e não falou nada publicamente sobre o agravamento de sua saúde. O público só soube que não estava bem após sua morte. “O senso de dever que eles têm é incompreensível”, afirmou.

