Médico explica situação clínica de Arlindo Cruz: 'Não quer dizer que o paciente está fora de perigo'

Arlindo Cruz está internado no CTI de um hospital do Rio de Janeiro

O cantor Arlindo Cruz (66), 66 anos, foi internado no CTI de um hospital no Rio de Janeiro após apresentar um quadro de pneumonia e segue sob cuidados médicos intensivos. Apesar da gravidade da situação, a família tranquilizou os fãs ao afirmar que ele está “clinicamente estável”. Mas o que, de fato, quer dizer essa expressão?

Para esclarecer o termo, CARAS Brasil conversou com o clínico geral Dr. Elzo Mattar, que explicou o uso e o significado desse tipo de classificação médica em casos como o de Arlindo.



“Quando um paciente está clinicamente estável, significa que os sinais vitais — como pressão arterial, frequência cardíaca e respiração — estão sob controle. Não há piora imediata, e o organismo está respondendo ao tratamento naquele momento”, detalha o médico.



No entanto, o especialista faz um alerta: o termo não significa cura ou ausência de riscos.

“Estabilidade clínica não quer dizer que o paciente está fora de perigo, especialmente em casos como o de Arlindo, que já possui um histórico delicado de saúde. Estar estável é um indicativo positivo, mas ele ainda requer observação contínua”, ressalta o Dr. Elzo.

Por meio de nota divulgada à imprensa, a assessoria de imprensa de Arlindo Cruz tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde. O artista passou por uma bateria de exames e segue em observação médica para tratar o quadro.

“A assessoria artística do cantor Arlindo Cruz informa que o artista encontra-se internado para a realização de exames médicos, após diagnóstico de um quadro de pneumonia. Devido à sua condição de saúde já delicada, o caso inspira cuidados redobrados, sendo acompanhado de perto por sua equipe médica”, diz a nota.

“Apesar do quadro exigir atenção, Arlindo permanece clinicamente estável, com sinais vitais preservados e sob os cuidados necessários Agradecemos o carinho, as orações e o respeito de todos os fãs, amigos e da imprensa neste momento. Seguiremos informando sobre o estado de saúde do artista sempre que necessário”, finaliza.