Médico explica crise de Alexandre Nero: 'Atendimento médico de urgência'

Alexandre Nero enfrentou um problema de saúde e acabou se afastando das gravações de uma novela. O ator confessou que foi a 'pior dor que já sentiu'

No ano de 2023, Alexandre Nero (55) torno público que precisou se afastar das gravações de Travessia, após enfrentar uma crise renal . À época, o ator relatou que esta foi a "pior dor que já senti". Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Henrique Carrascosi, médico nefrologista, que explica o sintoma e diagnóstico do ator.

Atualmente interpretando Marco Aurélio no remake de Vale Tudo, Alexandre Nero desabafou sobre a crise renal. No ano de 2023, ele brincou com a situação:"Morri, mas passo bem. Foi só a pior dor que já senti na vida", afirmou em seu perfil no X, antigo Twitter.

Segundo o Dr. Henrique Carrascosi, médico nefrologista e coordenador assistencialista da enfermaria de clínica médica do Hospital de Ensino da Santa Casa de Araraquara, a crise renal é geralmente causada por um cálculo renal, uma pedra que geralmente se movimenta na via urinária e acaba obstruindo a saída do rim e levando uma dilatação.

"O rim tem uma inervação em volta da sua cápsula, que quando há uma dilatação causada por uma questão obstrutiva, ele dá uma dilatação e a dor é muito intensa. Geralmente é uma dor de alta intensidade, de um lado das costas e com irradiação para a barriga, o abdômen e, na maioria das vezes, os pacientes precisam procurar um atendimento médico de urgência para tomar um analgésico, para tirar a dor", afirma.

Como tratar?

O Dr. Henrique destaca os principais sintomas e tratamento:"Às vezes urinar sangue, alteração na coloração da urina, infecções urinárias (geralmente de repetição), podem ser sintomas de pedra nos rins, de cálculos renais".

"E às vezes a dor pode ser um pouco menos intensa, mas a maioria das vezes a dor é muito intensa. A recuperação é boa, geralmente. A pedra saindo ou precisando passar por um procedimento, retira-se a pedra e fica tudo bem", tranquiliza.

Exige atenção!

A Sociedade Brasileira de Nefrologia estima que cerca de 10 milhões de brasileiros sofram com algum tipo de disfunção renal. Por isso, o Dr. Henrique Carrascosi reforça a importância do diagnóstico precoce para problemas renais.

"As pessoas às vezes sentem a dor, são medicadas e não vão investigar. Esse é o perigo, se você não investiga, essa pedra pode ficar ali parada e você não ter mais dor e aí isso pode trazer uma complicação no rim, pode ter infecção. É importante que as pessoas, se tiverem cólicas renais, dores intensas, lógicamente vão ter que procurar um pronto socorro de urgência e depois procurem um especialista para ver se foi resolvido isso", finaliza o nefrologista.

