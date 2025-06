Médico explica sintoma da crise de Fabiana Justus: 'Muito incapacitante'

Fabiana Justus revelou ter sofrido uma crise enquanto treinava na academia. Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Guilherme Scheibel explica o quadro

No mês de agosto, Fabiana Justus (38) preocupou os fãs ao contar que sofreu com uma crise de tontura . O momento aconteceu enquanto a influenciadora fazia seu treino de musculação à época, ela declarou que convive com a labirintite . Para entender mais sobre o assunto, à CARAS Brasil, o Dr. Guilherme Scheibel.

A filha de Roberto Justus (70) falou sobre o episódio e confessou sentir como se todo o ambiente em volta estivesse girando: "Tenho labirintite há muitos anos, só que fazia muito tempo que não tinha crise", disse Fabiana Justus.

O que diz o especialista?

Segundo o Dr. Guilherme Scheibel, médico especialista em otorrinolaringologia e membro titular da Academia Brasileira e Europeia de Otorrinolaringologia e Cirurgia Plástica Facial, o termo labirintite é uma forma popular para descrever a “vestibulopatia” ou “distúrbio vestibular”. Trata-se de uma alteração no labirinto, estrutura localizada no ouvido interno, responsável pelo equilíbrio e percepção de movimento.

"Durante uma crise, o paciente pode experimentar vertigem intensa (sensação de que tudo está girando), náusea, perda de equilíbrio, sudorese e até zumbido ou alterações na audição. Em alguns casos, é difícil até ficar em pé ou abrir os olhos", declara.

Sinais que chamam atenção

Em 2023, a Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou que 30% da população mundial apresentou sintomas de tontura, um dos possíveis sinais da labirintite. Por isso, o Dr. Guilherme Scheibel chama atenção para os sinais da condição.

"Quando a pessoa relata que 'tudo gira', é um indicativo típico de que o labirinto está comprometido. Essa sensação de rotação pode durar alguns minutos ou horas, dependendo da causa, e costuma ser muito incapacitante", orienta.

Existe tratamento?

Segundo o Dr. Guilherme Scheibel o tratamento para labirintite depende muito da causa da vertigem, e é importante reforçar que cada caso é individual e exige acompanhamento com um especialista. Abaixo, ele destaca alguns cuidados para quem tem este diagnóstico.

Medicamentos antivertiginosos e antieméticos para alívio imediato dos sintomas;

Correção dos fatores desencadeantes, como alimentação, estresse ou sono irregular;

Em alguns casos, fisioterapia vestibular, que reeduca o equilíbrio e reduz a sensibilidade do labirinto;

E para quadros mais específicos, como a VPPB (Vertigem Posicional Paroxística Benigna), manobras físicas guiadas por especialistas são altamente eficazes.

"Além disso, a orientação é manter-se bem hidratado, evitar movimentos bruscos, reduzir o consumo de estimulantes e consultar um otorrinolaringologista assim que os sintomas aparecerem. Diagnóstico precoce e tratamento correto fazem toda a diferença para que a vertigem não comprometa a qualidade de vida", finaliza o médico.

