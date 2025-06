Médico explica síndrome de Céline Dion: 'Doença neurológica rara'

Céline Dion recebeu o diagnóstico de síndrome da pessoa rígida em dezembro de 2022; entenda a seguir o que é o quadro que afeta a cantora

Em dezembro de 2022, Céline Dion (57) anunciou publicamente o seu diagnóstico de síndrome da pessoa rígida (SPR). A cantora explicou que começou a sentir os primeiros sintomas da doença durante sua turnê Taking Chances, em 2008, enquanto estava na Alemanha. Saiba mais sobre o quadro a seguir.

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico neurologista Saulo Nader explica que a síndrome que atinge Céline Dion é um distúrbio neurológico considerado raro , e possui características de uma doença autoimune. "É uma doença rara que afeta o controle dos músculos, causando rigidez progressiva e espasmos musculares dolorosos."

O especialista diz que o quadro pode impactar na qualidade de vida dos pacientes, com a rigidez muscular, que afeta principalmente o tronco, braços e pernas, causando dificuldade na movimentação e postura; e os espamos incontroláveis e dolorosos, que podem ser desencadeados por ruídos, toque, emoções ou até mesmo estímulos visuais.

"Ela está relacionada a um distúrbio autoimune, ou seja, o próprio sistema imunológico ataca algumas áreas do sistema nervoso que regulam o movimento. Isso gera uma rigidez anormal que pode dificultar movimentos simples do dia a dia e impactar bastante a qualidade de vida", completa.

CÉLINE DION MOSTRA AS COMPLICAÇÕES DA DOENÇA E SUA LUTA

Em 2024, a artista lançou o documentário Eu Sou: Céline Dion, que aborda a luta da cantora contra a SPR e suas complicações. Além do projeto, ela também já falou sobre o convívio com a doença em diversas entrevistas, ressaltando sua experiência e emoções ao lidar com a condição.

Em uma entrevista à rede NBC News sobre as dificuldades que enfrenta, a cantora explicou como a doença afetou sua voz. "É como se alguém estivesse estrangulando você", afirmou Céline Dion, que chegou a suspender sua turnê Courage World Tour devido ao diagnóstico.

QUEM É CÉLINE DION?

Nascida em Charlemagne, no Canadá, Céline Dion é cantora, atriz e compositora. Dona do sucesso My Heart Will Go On, ela é considerada como a Rainha das Power Ballads e é conhecida por seus vocais poderosos e habilidosos. Sua música reúne gêneros como pop, rock, R&B, chanson e música clássica.

