Médico explica sequelas graves que afetaram Arlindo Cruz após o AVC: 'Áreas cerebrais destruídas'

Arlindo Cruz morreu nesta sexta-feira, 8, aos 66 anos, após conviver com sequelas graves de um AVC sofrido em 2017

O cantor Arlindo Cruz morreu aos 66 anos nesta sexta-feira, 8, após complicações das sequelas de um AVC (acidente vascular cerebral) sofrido em 2017. A morte foi confirmada pela família em uma publicação feita no Instagram oficial do artista. Ele estava internado em um hospital no Rio de Janeiro há algumas semanas.

CARAS Brasil conversa com o Dr. Wandyk Alisson, médico integrativo, sobre os efeitos das sequelas do AVC em pacientes, como no caso de Arlindo Cruz. “Um acidente vascular cerebral como no caso do cantor pode destruir extensas áreas cerebrais. Isso gera sequelas permanentes”, afirma.

Segundo o especialista, isso ocorre especialmente quando:

A lesão é extensa e envolve áreas nobres (como córtex motor primário, tronco encefálico ou regiões de linguagem); O início do tratamento foi tardio — cada minuto sem reperfusão significa perda irreversível de milhões de neurônios; Houve complicações associadas, como infecções, crises convulsivas, hidrocefalia ou novos eventos vasculares; Processo de neuroplasticidade limitado — apesar da capacidade do cérebro de se reorganizar, a recuperação é mais difícil em lesões grandes e em pacientes mais velhos ou com comorbidades; Sequelas motoras graves exigem reabilitação intensiva, mas nem sempre é possível recuperar a autonomia.

“O Arlindo permaneceu por anos com paralisia, dificuldade de comunicação e dependência para atividades diárias. Isso acontece porque áreas cerebrais destruídas não se regeneram, e a reabilitação foca na adaptação e compensação funcional, não na ‘cura’ completa. O AVC é uma emergência médica absoluta, cada segundo conta. Reconhecer sinais de alerta (fraqueza súbita, alteração na fala, assimetria facial, perda de visão, desequilíbrio) e agir rápido pode ser a diferença entre uma vida independente e anos de limitações severas”, explica.

De acordo com o médico, casos como o do cantor mostram o impacto devastador dessa doença não apenas no paciente, mas em toda a rede familiar e social, reforçando a importância da prevenção e do controle rigoroso de fatores de risco como hipertensão, diabetes, colesterol alto e sedentarismo.