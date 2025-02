Médico explica sequela de Vera Viel e relação com o tumor raro: 'Tendem a ser maiores'

Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Jorge Abissamra, médico oncologista, fala sobre sequela de Vera Viel e avalia o caso da esposa de Rodrigo Faro

Vera Viel (49) foi diagnosticada, em outubro do ano passado, com um sarcoma sinovial, um tipo raro e maligno de tumor. Agora, ela está ótima e em remissão da doença. Porém, durante o processo de tratamento, a modelo precisou realizar uma cirurgia delicada e como sequela ficou com uma cicatriz nas pernas . Em entrevista à CARAS Brasil, o oncologista Jorge Abissamra Filho explica sobre o assunto e avalia o caso da esposa de Rodrigo Faro (51).

Poucos dias após finalizar as sessões de radioterapia, Vera Viel compartilhou uma foto da cicatriz e revelou que já estava em processo de clareamento. "Estou curada do câncer! Glória a Deus! Acabei de fazer a minha última radioterapia", celebrou a esposa de Rodrigo Faro em sua última radioterapia.

Segundo o Dr. Jorge Abissamra, médico oncologista, geralmente as cicatrizes cirúrgicas de uma cirurgia oncológica tendem a ser maiores e mais evidentes do que as comparadas com uma cirurgia eletiva convencional.

O oncologista explica que, em alguns casos, essas cicatrizes tendem a serem maiores por conta da região que a cirurgia é realizada: "Muitas vezes porque o local de incisão para retirada da lesão nem sempre é anatomicamente num lugar de dobra, ou numa depressão do organismo, que ajudaria a atenuar a cicatriz".

"Na maioria das vezes também não é possível ser realizado por videolaparoscopia e muitas vezes as incisões tem que ser bem maiores que o tamanho do tumor. Isso é necessário para ressecação da lesão com margens de segurança e retirada de estruturas ao redor. Por todas essas razões essas cicatrizes tendem a ser maiores e mais evidente", finaliza o Dr. Jorge ao analisar caso da modelo Vera Viel.

Vera Viel mostra evolução de cicatriz na perna/ Foto: Reprodução/Instagram

