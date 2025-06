Médico explica se existem riscos em procedimento feito por Viih Tube: 'Pode apresentar'

Viih Tube passou por combo de cirurgias e uma das intervenções chamou atenção; entenda como funciona o procedimento da areoloplastia

No início da semana, Viih Tube (24) surpreendeu os internautas ao revelar que voltou ao trabalho, mesmo com a recomendação de permanecer em repouso após uma série de cirurgias plásticas. Dentre os procedimentos, ela se submeteu a uma areoloplastia, que visa reduzir o diâmetro da aréola ou corrigir assimetrias.

Para entender mais sobre os possíveis riscos da areoloplastia feita por Viih Tube , a CARAS Brasil entrevistou o médico Nicola Biancardi, membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e cirurgião plástico formado no Instituto Ivo Pitanguy-RJ.

O que diz o especialista?

Biancardi explica que, assim como em qualquer procedimento cirúrgico, a areoloplastia apresenta sim alguns riscos, embora geralmente não sejam comuns. Por isso, ele reforça a importância de realizar o procedimento, considerado minimamente invasivo e simples, com um cirurgião experiente e de confiança.

"Os principais incluem alterações na sensibilidade da aréola, cicatrizes visíveis ou alargadas, assimetrias residuais e, raramente, complicações como infecção ou necrose parcial da pele. Por isso, o procedimento deve ser bem indicado, e o cirurgião precisa seguir técnicas que respeitem a vascularização e anatomia da mama."

O cirurgião explica que a intervenção é feita de maneira simples, com uma incisão circular ao redor da aréola, retirando o excesso de pele pigmentada, e, então, a aréola é reposicionada com pontos internos que sustentam o novo contorno. Ela costuma ser feita em conjunto com outras cirurgias, como mamoplastias ou mastopexias.

Além da areoloplastia, Viih Tube contou ter feito lipoaspiração nas costas e nos braços, abdominoplastia, correção de diástase abdominal, correção de hérnia umbilical, cirurgia de redução e cirurgia nos seios e colocado 250ml de silicone.

Entenda o combo de cirurgias de Viih Tube

Mãe de Ravi, de 7 meses, e Lua (2), frutos do relacionamento com Eliezer (35), Viih Tube costuma falar sobre sua relação com o corpo após a chegada da maternidade. Ao longo deste ano, ela fez uma série de conteúdos mostrando sua jornada de emagrecimento, tendo conseguido eliminar 15kg. Porém, no último dia 15, surpreendeu os fãs ao revelar que passou por uma série de cirurgias estéticas.

Apesar de ter recebido críticas, a influenciadora afirmou que entende o impacto de sua escolha, e que não quer desmotivar os fãs que a acompanham, por isso, não deve mostrar os resultados. "Não quero ficar dando muita ênfase nisso, porque são muitas mães que me acompanham que não têm condição de fazer uma lipo [...] e estavam se inspirando em mim. Eu não quero desmotivar essas mães."

Biancardi acrescenta que, caso seja bem avaliado e haja uma boa viabilidade para serem feitas, as múltiplas cirurgias podem ser interessantes para otimizar o tempo de recuperação do paciente. Apesar deste benefício, o cirurgião explica que o pós-operatório de cirurgias combinadas precisa de atenção redobrada para que não hajam complicações ou resultados insatisfatórios.

Confira os principais cuidados no pós-operatório de múltiplas cirurgias

Uso adequado das malhas compressivas;

Repouso controlado (sem sedentarismo absoluto);

Fisioterapia pós-operatória (como drenagens linfáticas bem orientadas);

Monitoramento dos sinais vitais e das cicatrizes;

Nutrição adequada para garantir boa cicatrização;

Hidratação da pele e o acompanhamento frequente com o cirurgião também são indispensáveis.

