Médico explica se doença que acometia José Mujica, ex-presidente do Uruguai, tem cura: 'Terminal'

Ex-presidente do Uruguai, José Mujica morreu aos 89 nesta terça-feira, 13

Morreu nesta terça-feira, 13, aos 89 anos, o ex-presidente do Uruguai,José Mujica, símbolo da esquerda latino-americana. Ele enfrentava um câncer no esôfago, diagnóstico que o próprio tornou público em abril de 2024, quando revelou que o órgão já estava "muito comprometido".

Em janeiro deste ano, ele confirmou que o câncer havia se espalhado para outros órgãos, o que indicava um estágio bastante avançado da doença. Já Ontem, sua mulher, Lucía Topolansky, informou que o marido estava em estado terminal.

Em conversa com CARAS, o oncologista Wesley Pereira Andrade explicou a gravidade do quadro de Mujica e os desafios enfrentados por pacientes com câncer de esôfago em estágio terminal.

“O paciente é considerado em estado terminal quando o tumor está muito avançado ou com metástases múltiplas (em fígado, pulmões, ossos etc.), não responde mais ao tratamento disponível e compromete funções básicas como alimentação, respiração ou consciência”, afirma o especialista.

Segundo o médico, o foco nesse estágio passa a ser o conforto, o controle da dor e a manutenção da dignidade do paciente. Embora o câncer de esôfago tenha chance de cura quando detectado precocemente, a realidade muda drasticamente em estágios avançados.