Médico explica riscos de síndrome de Giovanna Ewbank: 'Condição de esgotamento'

Nos últimos dias, Giovanna Ewbank celebrou a retomada de suas atividades profissionais após ser diagnosticada com Síndrome de Burnout

Em 2024, Giovanna Ewbank (38) mudou drasticamente sua agenda de compromissos pessoais após ser diagnosticada com Síndrome de Burnout. Após receber a confirmação do distúrbio emocional, a atriz tirou um período de descanso longe dos holofotes para cuidar de si mesma. A modelo ainda destacou que sua vontade de trabalhar está de volta, assim como a saúde mental.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. José Fernandes Vilas explica o diagnóstico de Giovanna Ewbank, além de apontar os riscos do distúrbio emocional: "É uma condição de esgotamento físico, mental e emocional gerada por estresse crônico mal gerenciado, geralmente ligado ao trabalho, às pressões sociais ou a demandas internas excessivas. No burnout, o cérebro entra em modo de defesa, reduzindo a energia, a motivação e a capacidade de resposta emocional".

"É mais do que cansaço — trata-se de uma falência funcional do eixo mente-corpo, que pode afetar hormônios, imunidade, sono, memória e humor. Em muitos casos, a pessoa começa a funcionar no 'automático', perdendo a capacidade de sentir prazer, criatividade e conexão", acrescenta. A seguir, o psicanalista lista quais são os sinais mais comuns:

Fadiga persistente, mesmo após descanso;

Insônia ou sono leve e fragmentado;

Irritabilidade, crises de choro, distanciamento afetivo;

Queda de desempenho cognitivo – dificuldade de concentração e memória;

Sensação de inutilidade ou fracasso constante, mesmo em pessoas muito produtivas;

Dores físicas recorrentes: dor muscular, enxaqueca, problemas gastrointestinais;

Baixa imunidade e infecções frequentes.

"É importante que os pacientes prestem atenção quando o corpo começa a sinalizar exaustão física acompanhada de apatia emocional. O burnout pode se disfarçar de 'preguiça', 'desânimo' ou 'fraqueza' — e por isso é frequentemente negligenciado", reforça sobre o caso da apresentadora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Leia também: Giovanna Ewbank tem casa invadida e faz desabafo: 'Fiquei tão assustada'