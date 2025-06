Médico explica riscos de abuso de energético após internação de Rafael Zulu: 'Perigosa'

No último domingo (15), durante o Fantástico na Globo, Rafael Zulu falou sobre um perrengue que enfrentou após o consumo excessivo de bebidas energéticas

Durante o programa Fantástico, da Globo, exibido no último domingo (15), Rafael Zulu (x) desabafou sobre um perrengue que enfrentou em sua vida pessoal. Após fazer o consumo excessivo de bebidas energéticas durante uma festa em família, o ator precisou ser encaminhado ao hospital com o risco de sofrer um ataque cardíaco. Em seu relato, o artista confessou que nunca havia enfrentado problemas por misturar energético com bebidas alcoólicas, até ser internado por quatro dias.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Neto Borghi explica que o uso excessivo de bebidas energéticas representa um risco real à saúde — especialmente quando consumidas em grandes quantidades, por pessoas sensíveis à cafeína ou em associação com álcool. "Essas bebidas contêm estimulantes como cafeína, taurina, guaraná, ginseng e açúcar em alta concentração, que podem sobrecarregar o sistema cardiovascular e neurológico", diz.

O artista ainda destacou que sofreu com sintomas de falta de ar e coração acelerado após o consumo da bebida energética. O nutrólogo reforça que esses sinais, como taquicardia (batimentos acelerados), falta de ar, tremores, ansiedade, sudorese e insônia, são frequentes: "Eles podem surgir mesmo em quem tem boa saúde, dependendo da dose e da sensibilidade individual. O consumo crônico ou exagerado pode aumentar ainda mais esses riscos".

"Essa combinação [energético e álcool] é particularmente perigosa. O álcool é um depressivo do sistema nervoso central, enquanto o energético é um estimulante. A cafeína pode mascarar a sedação causada pelo álcool, fazendo a pessoa achar que está mais sóbria do que realmente está — o que aumenta o risco de consumo excessivo de álcool, acidentes, arritmias, desidratação e intoxicação", destaca.

Após procurar ajuda médica, o ex-ator da Globo descobriu que é sensível à cafeína, um dos componentes das bebidas energéticas. À CARAS Brasil, o especialista aponta que pessoas sensíveis à cafeína têm maior reatividade do sistema nervoso e cardiovascular ao estimulante. "Mesmo doses baixas podem causar palpitações, arritmias, pressão alta, crises de ansiedade ou insônia severa. Em casos extremos, há relatos de ataques de pânico ou eventos cardíacos sérios, principalmente se houver predisposição genética ou doenças pré-existentes não diagnosticadas", finaliza.

