Rodrigo Hilbert foi diagnosticado com um abscesso após lesão durante gravações de programa da Globo

Rodrigo Hilbert (45) deu um susto na família após sofrer uma lesão na coxa durante as gravações do quadro Planeta Extremo, exibido dentro do Esporte Espetacular, da TV Globo, no início deste mês. Ele participava do Cape Epic, uma das mais difíceis provas de mountain bike do mundo, na África do Sul, quando apresentou fortes dores e foi diagnosticado com um abscesso grave após atendimento médico.

O apresentador passou por procedimento médico e se recupera bem. CARAS Brasil conversa com o clínico geral Dr. Elzo Mattar, que explica a importância da drenagem no processo de tratamento de uma lesão como a sofrida pelo marido de Fernanda Lima (47).

"A drenagem é importante para retirar todo o material contaminado, incluindo o processo purulento, que é o pus, e o tecido lesionado. Esta medida ajuda na melhora da dor, evita expansão do abscesso e permite uma melhor ação dos antibióticos", diz.

Em casos como o do cozinheiro, a recuperação pode levar até duas semanas. É preciso seguir um tratamento recomendado pelo médico responsável pelo caso para que tudo ocorra bem, sem qualquer risco de infecção.

"O tratamento é à base de antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos e a drenagem do abscesso. O tempo para recuperação depende da localização, da extensão e da gravidade. Em média, são necessários de 5 a 10 dias de uso de antibióticos", afirma.

O ciclista amador poderá retornar às atividades sem maiores problemas. Elzo explica que tudo depende da resposta do paciente ao tratamento proposto. "O processo para o retorno das atividades habituais vai depender da gravidade do abscesso e da resposta do paciente ao tratamento. Portanto, deve ser individualizado. Em geral, a recuperação é rápida", completa.

Hilbert tem se mantido menos frequente com o uso das redes sociais desde o acidente. Apesar disso, todo o material já produzido pelo apresentador continua indo ao ar pela Globo.