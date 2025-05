Médico explica redução de remédios da mãe de Eliezer e alerta para situação crítica: 'Oferece risco'

Ex-BBB Eliezer passou a acompanhar a mãe de perto após notar exageros de medicamentos

Ana Beatriz, mãe do ex-BBB Eliezer (35), vive um momento delicado em sua vida pessoal. Diagnosticada com um quadro severo de depressão, a matriarca vinha fazendo uso exagerado de antidepressivos, o que acendeu um alerta na família. Sensibilizado com a situação, o influenciador decidiu acolher a mãe em sua casa, onde ela agora mora com ele, a influenciadora Viih Tube (24), e os netos Lua (2) e Ravi, de apenas 6 meses.

A decisão de trazê-la para perto se deu não só para evitar o isolamento, fator que pode agravar ainda mais o quadro depressivo, como também para iniciar um processo cuidadoso de desmame das medicações, que vinham sendo consumidas em excesso.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, o médico Wandyk Alisson, especialista em medicina integrativa, alerta para os riscos do uso descontrolado de antidepressivos: "Quando mal acompanhada, a medicação em excesso pode gerar sedação excessiva, afetar a cognição e provocar efeitos físicos como ganho de peso, disfunção sexual, boca seca e até alterações hepáticas. Em casos graves, pode levar à síndrome serotoninérgica, que oferece risco de morte."

O médico ressalta que o tratamento da depressão vai muito além dos medicamentos: “É imprescindível o acompanhamento contínuo, preferencialmente com um psiquiatra integrativo ou médico que considere desinflamação cerebral e aspectos emocionais”, afirma.

Sobre o processo de desmame, Wandyk reforça que ele deve ser feito com cautela e nunca de forma abrupta. “Um plano seguro inclui avaliação clínica, redução gradual da dose e suporte psicológico. Também é importante introduzir práticas integrativas para que o paciente não fique desassistido emocionalmente. O acompanhamento frequente é essencial para prevenir recaídas ou sintomas de abstinência.”

Além de ajudar a mãe na luta contra a depressão, o influenciador também tem auxiliado no processo de emagrecimento e mudança de estilo de vida. Ana está sendo acompanhada por uma nutricionista e tem seguido uma rotina de alimentação saudável e exercícios físicos.