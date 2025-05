Médico explica recuperação de Thais Carla após cirurgia bariátrica: 'Disciplina'

No dia 28 de abril, Thais Carla surpreendeu os fãs ao confirmar que se submeteu a uma cirurgia bariátrica após perder 30 quilos em cinco meses

No dia 28 de abril, Thais Carla (33) surpreendeu os internautas nas redes sociais ao confirmar que realizou uma cirurgia bariátrica em um hospital em Salvador, na Bahia. A influenciadora digital, que já havia perdido 30 quilos em cinco meses, optou pela intervenção visando sua saúde mental e física. Israel Reis, marido da criadora de conteúdo, esclareceu que ela ficará longe dos holofotes durante a recuperação do procedimento.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. NetoBorghi fala sobre os benefícios da cirurgia bariátrica e quais devem ser os próximos passos de Thais Carla para garantir uma boa recuperação. "Procedimentos como o bypass gástrico ou sleeve gastrectomia promovem perdas de 25 a 40% do peso corporal total, com manutenção dos resultados a longo prazo quando acompanhados de mudanças no estilo de vida e suporte multidisciplinar. Essa perda de peso impacta diretamente na melhora da saúde metabólica e funcional do paciente", aponta.

Além disso, o nutrólogo destaca que as cirurgias bariátricas contribuem na remissão e controle de comorbidades, redução do risco cardiovascular e inflamatório, além do aumento da expectativa e qualidade de vida: "A perda de gordura visceral reduz a resistência à insulina, melhora o perfil lipídico, reduz a pressão arterial e diminui marcadores inflamatórios, como a proteína C-reativa (PCR). Isso se traduz em menor risco de infarto, AVC, tromboses e doenças renais".

O especialista ainda aponta que o procedimento cirúrgico causa impactos na saúde mental e social, sendo esses um dos focos da influenciadora digital. "O emagrecimento pós-cirurgia está associado a: melhora da autoestima, redução de sintomas de depressão e ansiedade, aumento da motivação para prática esportiva e retorno mais ativo ao mercado de trabalho e à vida social".

"A cirurgia bariátrica exige responsabilidade e acompanhamento. Reposição vitamínica, acompanhamento nutricional, psicológico e atividade física regular são pilares essenciais para garantir que os benefícios se mantenham a longo prazo e que deficiências nutricionais sejam evitadas. A disciplina do paciente e a adesão ao acompanhamento pós-operatório são fundamentais", finaliza.

