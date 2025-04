Médico explica recuperação de Davi Brito após cirurgia: 'Risco de complicações'

No último domingo (27), Davi Brito recebeu alta hospitalar após se submeter a uma cirurgia plástica para realizar uma Lipo Ultra HD em sua barriga

No último sábado (26), Davi Brito (22) chamou a atenção dos internautas após sua assessoria de imprensa confirmar que ele estava sendo internado para realizar uma cirurgia. No dia seguinte, o campeão do BBB 24 recebeu alta hospitalar após passar por uma Lipo Ultra HD. Em suas redes sociais, o influenciador digital compartilhou uma foto do resultado e disse que seguia em recuperação em sua casa.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Neto Borghi explica mais detalhes da cirurgia e quais são os próximos passos que Davi Brito deve seguir: "A recuperação após uma lipo HD (ou lipoaspiração de alta definição) costuma exigir cuidados específicos, especialmente nos primeiros dias. O paciente pode apresentar dor leve a moderada, inchaço, hematomas e certa limitação nos movimentos".

"É fundamental o uso de cintas compressivas, sessões de drenagem linfática e, em alguns casos, acompanhamento com fisioterapia dermato-funcional. Além disso, é necessário repouso relativo por pelo menos uma semana, com retorno gradual às atividades físicas em cerca de 30 dias, dependendo da evolução", acrescenta.

O médico ainda destaca que o influenciador digital deve seguir as orientações médicas para preservar os resultados do procedimento. "Isso inclui alimentação equilibrada, hidratação adequada, prática regular de atividade física e manutenção do peso corporal. O acúmulo de gordura pode voltar caso o paciente adote hábitos inadequados. A aderência ao pós-operatório também envolve a continuidade do uso da cinta por algumas semanas e acompanhamento com o cirurgião plástico", diz.

"No início da recuperação, é altamente recomendável que o paciente conte com o suporte de profissionais como enfermeiros, fisioterapeutas ou esteticistas especializados em pós-operatório. Isso garante uma recuperação mais segura, com menor risco de complicações como seromas ou fibroses. Mesmo estando em casa, o ideal é não conduzir os cuidados totalmente sozinho nos primeiros dias. Após a fase inicial, os cuidados podem ser feitos de forma mais independente, desde que sob orientação médica contínua", finaliza.

