Médico explica recuperação de Bruce Willis após dois anos com demência: 'Não há cura'

Em 2022, Bruce Willis (70) foi diagnosticado com afasia, uma condição que afeta a capacidade de se comunicar. No ano seguinte, a família do ator confirmou que seu quadro se agravou e evoluiu para um diagnóstico de demência frontotemporal. No último sábado, 28, sua esposa, Emma Heming Willis (47), publicou um desabafo em suas redes sociais falando sobre o estado de saúde do artista.

"Um diagnóstico de demência pode sugar todo o ar de um ambiente. Eu senti isso. Mas levei um tempo para perceber que, de fato, eu tinha alguma autonomia. Eu não queria que o diagnóstico de Demência Frontotemporal (DFT) do Bruce nos levasse com ele, porque a demência é uma doença familiar. Então, fiz a escolha de trazer o ar de volta às nossas vidas pelo bem das nossas filhas, do Bruce e de mim mesma", explicou em seu perfil do Instagram.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Sergio Jordy explica que a demência frontotemporal ocorre com a degeneração dos lobos frontais e temporais, ocorrendo a perda progressiva das suas funções, ocorrendo alterações de comportamento, personalidade, linguagem e controle emocional, mais comumente acometendo adultos entre 45-65 anos de idade.

"Essa demência apresenta 3 variantes principais, sendo a comportamental a mais comum, podendo ocasionar apatia, desinteresse, impulsividade, comportamentos inadequados como piadas fora de hora, desinibição sexual, entre outras, alterações alimentares e perda de cuidados de higiene pessoal. A segunda é a afasia primária progressiva com sintomas predominantemente de linguagem, com dificuldade para falar, nomear objetos, construir frases com perda de fluência verbal", destaca.

"E a terceira com comprometimento predominantemente motor, com sintomas parecidos com o Parkinson às vezes se sobrepondo a outras doenças como Esclerose Amiotrófica, Paralisia Supranuclear Progressiva e Degeneração Corticobasal, que são doenças degenerativas com alterações motoras", acrescenta.

O neurologista ainda destaca que o diagnóstico de demência frontotemporal não tem cura, mas há formas de tratar a doença: "Infelizmente, não há cura e os tratamentos são sintomáticos e de suporte para melhorar os sintomas e a qualidade de vida. Geralmente, multiprofissional com auxílio de terapias como fonoaudiologia, fisioterapia, psicoterapia familiar, além de medicamentos para controle dos sintomas, agressividade, etc".

