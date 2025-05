Médico explica recuperação de atriz mirim do SBT com tumor cerebral: 'Sequelas'

Millena Brandão, atriz mirim do SBT, foi diagnosticada com um tumor cerebral de cinco centímetros após apresentar dores de cabeça e doze paradas cardíacas

Na última quarta-feira (30), Millena Brandão (11) foi internada às pressas após apresentar fortes dores de cabeça, sendo investigado um suposto diagnóstico de dengue, e sofreu doze paradas cardíacas no hospital. Após uma série de exames, os médicos responsáveis pela atriz mirim do SBT constataram que ela estava com um tumor cerebral de cinco centímetros. Até o momento, a artista segue sedada e intubada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Segio Jordy fala sobre a recuperação em casos como o de Millena Brandão, atriz conhecida por sua atuação em A Infância de Romeu e Julieta, no SBT. "Primeiramente, a paciente passou por um quadro de sete paradas cardíacas, o que pode ocasionar lesão hipóxico-isquêmica cerebral, podendo ocasionar lesão no tecido cerebral e com potencial de deixar sequelas", explica.

"Além do que, é preciso considerar a localização e o tipo de tumor, determinando a sua agressividade e complexidade do procedimento cirúrgico, podendo variar muito o método de tratamento e seus potenciais riscos. Intervenções precoces podem melhorar o prognóstico com acesso a neurocirurgia precoce, UTI pediátrica e monitoramento da pressão intracraniana", acrescenta.

O neurologista ainda destaca que o tratamento geralmente acontece com a estabilização inicial do quadro com controle hemodinâmico e ventilatório, controle da pressão intracraniana: "Avaliação do tumor provavelmente com ressonância magnética para preparar para a cirurgia que deve promover a ressecção tumoral caso seja acessível e eventualmente colocação de válvula ventriculoperitoneal para controle da pressão intracraniana (hidrocefalia)".

À CARAS Brasil, o especialista aponta que a fase pós-operatória depende do tipo de tumor. Após o diagnóstico completo, é possível concluir se a atriz deverá passar por quimioterapia e/ou radioterapia, além de fisioterapia e acompanhamento psicológico.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Millena Brandão (@millenamboficial)

Leia também: Mãe de atriz mirim do SBT revela suspeita de morte encefálica: '12 paradas cardíacas'