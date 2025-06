Médico explica recuperação após cirurgia plástica de Íris Stefanelli: 'Leve desconforto'

Nesta semana, Íris Stefanelli surpreendeu os fãs ao compartilhar mais detalhes de sua recuperação após passar por uma cirurgia plástica no rosto

Na última quinta-feira (19), Íris Stefanelli (45) compartilhou com seus seguidores mais detalhes de sua recuperação após um procedimento estético. A ex-participante do BBB 7 se submeteu a uma cirurgia plástica no rosto e surpreendeu os fãs ao mostrar os hematomas dias depois. Em seu perfil do Instagram, ela exibiu os primeiros resultados do lifting facial. Apesar dos hematomas iniciais, a atriz disse que já nota melhorias visíveis no rosto.

"Nada de rugas, cirurgia endoscópica, 1 dia (...) Estou achando ótimo, já vejo a diferença. Reparem que até a marcação continua", explicou nas redes sociais. Ao jornal Extra, a artista deu mais detalhes do procedimento: "Ela é feita com uma cânula que entra pela cabeça, puxa a sobrancelha e faz cortes acima e abaixo dos olhos. Estou há 18 anos para fazer isso, e só agora criei coragem. Aproveitei que já tinha feito uma lipo na papada quando saí do BBB e fiz também um deep neck, que serve para reposicionar a papada e evitar qualquer ruguinha".

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Rodrigo Mangaravite explica que o lifting facial é realizado em ambiente hospitalar, sob anestesia geral ou sedação. "As incisões são posicionadas em áreas discretas, geralmente ao redor das orelhas e couro cabeludo (locais que ficam escondidos) e o tempo de internação costuma ser breve", diz.

Além disso, o cirurgião plástico reforça que o pós-operatório do lifting facial requer cuidados específicos. "Nos primeiros dias, é comum apresentar inchaço, hematomas e leve desconforto, que podem ser controlados com medicação prescrita. O retorno às atividades cotidianas ocorre, em média, entre 10 e 15 dias, que é quando o resultado já é visível, e a paciente já nota um grande resultado.

A melhora é progressiva, com resultado final entre 2 e 4 meses", aponta.

O especialista ainda destaca que a taxa de complicações é baixa quando o procedimento é realizado por profissionais especializados. "É fundamental, porém, que o procedimento seja realizado por um cirurgião plástico especializado, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, garantindo segurança, bons resultados e bem-estar ao paciente", finaliza sobre o caso da ex-sister.

