Médico explica reação no corpo de Fabiana Justus após transplante: 'É uma complicação'

Em remissão do câncer, Fabiana Justus revelou que sofreu algumas reações em seu corpo após realizar o transplante de medula óssea

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus atualizou os seguidores na última segunda-feira, 19, a respeito de seu quadro de saúde atual. Ela, que realizou um transplante de medula óssea em março de 2024, está em remissão do câncer e contou que está bem de saúde, mas sofreu reação ao procedimento - algo considerado normal.

Por conta disso, a filha de Roberto Justus precisou tomar uma forte medicação que provoca efeitos colaterais. Fabiana ainda adotou uma nova rotina com uma dieta restrita devido ao tratamento. A influenciadora explicou detalhadamente como tem sido a adaptação da medicação ao seu organismo. E afirmou ter ficado com GVHD .

"Fiquei com um GVHD. É como se fosse assim: a medula ataca partes do corpo do receptor da medula, porque ela entra no corpo e não reconhece onde ela está, por mais compatível que minha medula seja. É super esperado, é normal. Os meus médicos sabiam que isso poderia acontecer", confessou.

OPINIÃO MÉDICA

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Jorge Abissamra - médico oncologista e especialista em Oncologia Clínica pelo Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho - que avalia o quadro da influenciadora.

"GVHD significa Doença do Enxerto contra o Hospedeiro. É uma complicação que pode acontecer após o transplante de medula óssea alogênico, ou seja, quando a medula vem de um doador. Nesse processo, as células da nova medula, que são do doador, começam a reconhecer o corpo do paciente como algo estranho e podem atacar alguns órgãos, como pele, intestino e fígado", afirma.

Segundo o Dr. Jorge Abissamra Filho, o GVHD é relativamente frequente em transplantes de medula, e de certa forma, até esperado em alguns casos. Existem formas mais leves, que são bem controladas com medicação.

No caso de Fabiana Justus, ela reforçou ser uma reação já esperada pelos médicos e, por isso, está tomando corticoides para controlar esta reação, mas explicou que está em fase do desmame dos medicamentos. O Dr. Jorge aponta.

"O mais importante é que hoje existem muitos recursos para controlar o GVHD, e a grande maioria dos pacientes consegue viver bem, mesmo com esse desafio temporário no tratamento. Dependendo da intensidade, se for leve, tente a não trazer grandes consequências ao paciente", finaliza ao analisar o caso da influenciadora digital.

Leia mais em:Fabiana Justus relata reação do corpo ao transplante de medula: 'Ataca'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: