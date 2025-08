Médico explica reação de Matteus Amaral, do BBB 24, após cirurgia: 'Um ano para desaparecer'

Matteus Amaral revelou que passou por um procedimento no nariz para corrigir problemas de saúde. O ex-BBB desabafou sobre a recuperação

O ex-BBB Matteus Amaral passou por uma cirurgia nos últimos dias. Ele contou que fez um procedimento para corrigir problemas de saúde em seu nariz, como o septo e os cornetos, e também aproveitou para fazer um procedimento estético. O famoso deu detalhes de sua recuperação.

"Precisei fazer uma cirurgia no nariz. Corrigir o septo, cornetos, que me atrapalhavam para respirar fazia muito tempo! Tinha bastante dificuldade para respirar, principalmente para dormir. E aproveitei para dar uma ajeitada na estética também, já que ia estar lá", disse ele.

O que diz o médico especialista?

Para entender mais sobre o assunto, à CARAS Brasil entrevista o Dr. Guilherme Scheibel, médico especialista em otorrinolaringologia e membro titular da Academia Brasileira e Europeia de Otorrinolaringologia e Cirurgia Plástica Facial. Ele explica essa associação de cirurgias.

"A rinoplastia pode ter um papel funcional importante quando é associada à correção de alterações internas, como desvio de septo e hipertrofia dos cornetos. Essas estruturas, quando aumentadas ou mal posicionadas, dificultam a passagem do ar. Durante a cirurgia, é possível melhorar o fluxo nasal, garantindo uma respiração melhor", declara.

Totalmente esperado!

Matteus Amaral ainda desabafou que o pós-operatório nas primeiras 72 horas não foram fáceis: " Fiquei com o rosto inchado, os olhos quase fechados, não conseguia nem mexer no celular direito" . O otorrinolaringologista tranquiliza essa ser uma reação esperada e apenas algumas alterações no contorno do nariz podem levar mais tempo para desaparecer.

"O inchaço é esperado e faz parte do processo natural de cicatrização. Ele é mais intenso nas primeiras semanas, mas melhora significativamente após 30 dias. No entanto, pequenas alterações no contorno do nariz podem levar de 6 meses a 1 ano para desaparecer completamente, dependendo do tipo de pele e do procedimento realizado", esclarece.

Dados que chamam a atenção

Todas as regiões do Brasil estão respirando ar com níveis de poluição superiores ao recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) , os dados estão no “Painel Vigiar”, que monitora a poluição atmosférica e sua relação com a saúde humana. O estudo foi divulgado em junho de 2024. O Dr. Guilherme aponta.

"Quem tem obstrução nasal pode apresentar ronco, sono fragmentado e até episódios de respiração pela boca, o que prejudica a qualidade do sono. Em alguns casos, isso pode estar associado a distúrbios como apneia do sono. Corrigir esses problemas pode trazer uma melhora significativa no descanso e na disposição durante o dia", finaliza ao analisar casos como do ex-BBB, Matteus Amaral.

Leia mais: Ex-BBB Matteus revela como conheceu a nova namorada: 'Paixão à primeira vista'

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DO EX-BBB MATTEUS AMARAL NAS REDES SOCIAIS: