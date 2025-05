Médico explica queda capilar de Eduardo Costa após uso de anabolizantes

Aos 46 anos, Eduardo Costa surpreendeu os fãs ao aparecer careca para se submeter a um transplante de cabelo após sofrer com queda capilar

Nesta semana, Eduardo Costa (46) surpreendeu os fãs ao aparecer completamente careca durante um de seus shows. Após a repercussão do novo visual, o artista explicou que se submeteu a um transplante capilar após sofrer com a queda dos fios. O cantor explicou que seu cabelo ficou ralo em função do uso de anabolizantes e estresse durante a pandemia.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Neto Broghi explica qual é a relação entre a queda capilar e o uso de anabolizantes: "O uso de anabolizantes pode impactar significativamente a saúde capilar, especialmente em homens com predisposição genética à alopecia androgenética — o tipo mais comum de calvície masculina. Esse tipo de queda é intensificado pela ação da DHT (di-hidrotestosterona), um metabólito da testosterona, que age diretamente nos folículos pilosos, levando à sua miniaturização progressiva e ao afinamento dos fios".

"No caso de substâncias como a testosterona exógena, oxandrolona, estanozolol ou outros esteroides anabolizantes, essa conversão para DHT é amplificada, o que acelera esse processo. O cantor Eduardo Costa relatou que seu cabelo ficou mais ralo após o uso de anabolizantes, estresse e também pela perda natural com a idade — e esse relato é, sim, muito comum. Muitos pacientes chegam ao consultório com queixas semelhantes após ciclos hormonais mal orientados ou mesmo após o uso recreativo dessas substâncias sem acompanhamento médico", acrescenta.

Apesar disso, o nutrólogo reforça que a queda capilar é multifatorial, ou seja, além da ação hormonal, fatores como estresse crônico, privação de sono, inflamação sistêmica, resistência à insulina e má alimentação contribuem significativamente para o enfraquecimento dos fios. "Carências nutricionais de ferro, zinco, silício orgânico, biotina, vitamina D e proteínas também estão frequentemente associadas à queda".

Como relatado pelo próprio cantor, ele optou pelo transplante capilar como uma das alternativas da queda capilar. Entretanto, o especialista destaca que há outras alternativas. Veja a lista a seguir:

Uso de finasterida ou dutasterida (oral ou tópica);

Minoxidil (tópico ou oral);

Microagulhamento associado a drug delivery com fatores de crescimento;

Suplementação com ativos específicos para o fortalecimento dos fios.

"A escolha do tratamento depende do grau da calvície, da idade do paciente, da causa predominante da queda e do histórico clínico. É fundamental lembrar que a saúde capilar também reflete o estado geral do organismo. Uma alimentação equilibrada, rica em antioxidantes, vitaminas e minerais, aliada a um bom controle hormonal e à prática regular de atividade física, contribui diretamente para a qualidade dos fios. Em consultório, o papel do nutrólogo é investigar todas essas causas, corrigir os déficits e orientar um plano terapêutico completo sempre associado ao acompanhamento conjunto com dermatologista", finaliza.

