Médico explica que câncer de Joe Biden não está em situação de ser curável

Ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden foi diagnosticado com câncer agressivo e médico explica como é o tratamento

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden descobriu que está com câncer de próstata com metástase nos ossos. O tumor dele foi definido como agressivo e ele deve iniciar o tratamento em breve. Com isso, um médico explicou que a doença do política está em uma situação em que não é considerado curável.

Em entrevista ao site da revista People, o médico oncologista geniturinário Dr. Christopher Wee contou que o câncer de Biden já está no estágio 4 - que é a pontuação 9 de Gleason, o que significa que já se espalhou para fora da próstata. Assim, o tumor tem a probalidade de crescer mais rápido e de forma agressiva.

Por causa disso, o tratamento do tumor dele não é feito em busca da cura, que é algo raro de acontecer. A doença de Biden deve ser cuidada para que o "crescimento seja desacelerado, ele tenha qualidade de vida e possa prolongar sua expectativa de vida".

O médico contou que o tratamento de Biden deve ser à base da terapia hormonal, que é quando o paciente toma medicamentos para reduzir os níveis de testosterona, que é o hormônio que ‘alimenta' as células do câncer de próstata.

Por fim, o doutor revelou que o câncer de próstata costuma não apresentar sintomas e o exame de PSA (antígeno prostático específico) positivo pode não ser indício da doença. “Às vezes, os sintomas podem ser muito vagos. O caso de cada um é diferente. O curso disso pode ser muito variável. Cada paciente é único. E não existe uma regra única para todos”, afirmou.

O que a equipe disse sobre o diagnóstico de Biden?

Em um comunicado oficial no domingo, 18, a equipe de Joe Biden informou que ele foi diagnosticado após uma consulta médica na semana passada. "Na semana passada, o presidente Joe Biden foi examinado devido a um novo achado de um nódulo na próstata após apresentar sintomas urinários crescentes", afirmaram.

E completaram: "Na sexta-feira, ele foi diagnosticado com câncer de próstata, caracterizado por um escore de Gleason de 9 (Grupo Grau 5) com metástase óssea. Embora represente uma forma mais agressiva da doença, o câncer parece ser sensível a hormônios, o que permite um tratamento eficaz. O presidente e sua família estão analisando as opções de tratamento com seus médicos".

