Médico explica procedimento de Mel Maia: 'Melhora bastante a autoestima'

Mel Maia realizou um procedimento e revelou: 'me salvou'; em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Marcelo Moreira explica o quadro da atriz

A atriz Mel Maia usou as redes sociais no último domingo, 31, para compartilhar que passou por um procedimento nas axilas . No vídeo publicado, ela contou que colocou botox nas axilas em uma clínica na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e explicou o motivo.

"Desde que eu me conheço por gente, eu suo muito pelas axilas . Podia estar um frio de -15 graus, que eu continuava suando, mas a doutora finalmente me salvou realizando botox nas minhas axilas. Não dói nada", detalhou Mel. "Quero agradecer [as profissionais envolvidas], que me ajudaram a vencer essa insegurança que eu tenho desde criança", complementou.

O que diz o cirurgião plástico?

Para entender mais sobre o caso, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Marcelo Moreira, médico cirurgião plástico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ele explica sobre o procedimento envolvendo botox na região das axilas.

"É um procedimento em que aplicamos pequenas doses da toxina botulínica em pontos específicos da região axilar. Esse medicamento tem a capacidade de bloquear temporariamente a ação de neurotransmissores que estimulam as glândulas sudoríparas, responsáveis pela produção do suor. Então, ao invés de agir apenas na musculatura, como usamos para rugas, aqui o objetivo é controlar a hiperatividade das glândulas de suor", declara.

Qual a relação com o suor?

Segundo o Dr. Marcelo Moreira, a principal indicação para aplicar botox nesta região é para pacientes que sofrem de hiperidrose, uma condição em que a pessoa produz suor em excesso, sem que isso esteja necessariamente relacionado ao calor, atividade física ou estresse.

"Os resultados começam a aparecer entre 3 e 7 dias após a aplicação e podem durar de 6 a 9 meses, dependendo da resposta individual. Depois desse período, o efeito vai diminuindo e, se o paciente desejar, é possível repetir o tratamento com segurança", avalia.

Impacto na autoestima

Composto por 99% de água e sais minerais, é por conta do suor que a temperatura do corpo é regulada. A função principal é a termorregulação, ajudando o corpo a manter a temperatura ideal. Porém, em excesso pode causar impactos na autoestima, por isso o Dr. Marcelo Moreira aponta.

"O botox reduz de forma significativa o suor excessivo na axila. Isso acontece porque a toxina botulínica bloqueia a liberação da acetilcolina, que é a substância química responsável por levar a mensagem do nervo até a glândula sudorípara. Sem esse estímulo, a glândula deixa de produzir suor em excesso. Por isso o tratamento é considerado tão eficaz para quem sofre com a transpiração exagerada. É algo seguro, aprovado por órgãos regulatórios, e que melhora bastante a autoestima dos pacientes”, finaliza ao analisar casos como da atriz Mel Maia.

