  Bem-estar e Saúde
  Médico explica procedimento de Mel Maia: 'Melhora bastante a autoestima'
Médico explica procedimento de Mel Maia: 'Melhora bastante a autoestima'

Mel Maia realizou um procedimento e revelou: 'me salvou'; em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Marcelo Moreira explica o quadro da atriz

por Dr. Marcelo Moreira

Publicado em 01/09/2025, às 13h46

Mel Maia realizou a aplicação de botox nas axilas - Foto: Globo/João Miguel Junior

A atriz Mel Maia usou as redes sociais no último domingo, 31, para compartilhar que passou por um procedimento nas axilas. No vídeo publicado, ela contou que colocou botox nas axilas em uma clínica na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e explicou o motivo.

"Desde que eu me conheço por gente, eu suo muito pelas axilas. Podia estar um frio de -15 graus, que eu continuava suando, mas a doutora finalmente me salvou realizando botox nas minhas axilas. Não dói nada", detalhou Mel. "Quero agradecer [as profissionais envolvidas], que me ajudaram a vencer essa insegurança que eu tenho desde criança", complementou.

O que diz o cirurgião plástico?

Para entender mais sobre o caso, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Marcelo Moreira, médico cirurgião plástico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ele explica sobre o procedimento envolvendo botox na região das axilas.

"É um procedimento em que aplicamos pequenas doses da toxina botulínica em pontos específicos da região axilar. Esse medicamento tem a capacidade de bloquear temporariamente a ação de neurotransmissores que estimulam as glândulas sudoríparas, responsáveis pela produção do suor. Então, ao invés de agir apenas na musculatura, como usamos para rugas, aqui o objetivo é controlar a hiperatividade das glândulas de suor", declara. 

Qual a relação com o suor?

Segundo o Dr. Marcelo Moreira, a principal indicação para aplicar botox nesta região é para pacientes que sofrem de hiperidrose, uma condição em que a pessoa produz suor em excesso, sem que isso esteja necessariamente relacionado ao calor, atividade física ou estresse.

"Os resultados começam a aparecer entre 3 e 7 dias após a aplicação e podem durar de 6 a 9 meses, dependendo da resposta individual. Depois desse período, o efeito vai diminuindo e, se o paciente desejar, é possível repetir o tratamento com segurança", avalia. 

Impacto na autoestima

Composto por 99% de água e sais minerais, é por conta do suor que a temperatura do corpo é regulada. A função principal é a termorregulação, ajudando o corpo a manter a temperatura ideal. Porém, em excesso pode causar impactos na autoestima, por isso o Dr. Marcelo Moreira aponta. 

"O botox reduz de forma significativa o suor excessivo na axila. Isso acontece porque a toxina botulínica bloqueia a liberação da acetilcolina, que é a substância química responsável por levar a mensagem do nervo até a glândula sudorípara. Sem esse estímulo, a glândula deixa de produzir suor em excesso. Por isso o tratamento é considerado tão eficaz para quem sofre com a transpiração exagerada. É algo seguro, aprovado por órgãos regulatórios, e que melhora bastante a autoestima dos pacientes”, finaliza ao analisar casos como da atriz Mel Maia. 

Leia também: Mel Maia aplica botox nas axilas e explica o motivo: 'Muito'

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DA ATRIZ BRASILEIRA MEL MAIA NAS REDES SOCIAIS:

Marcelo Moreira (CRM 5267534-2), cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Membro da Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos.

