Médico explica procedimento de Mel Maia: 'Melhora bastante a autoestima'

Mel Maia realizou um procedimento e revelou: 'me salvou'; em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Marcelo Moreira explica o quadro da atriz
A atriz Mel Maia usou as redes sociais no último domingo, 31, para compartilhar que passou por um procedimento nas axilas. No vídeo publicado, ela contou que colocou botox nas axilas em uma clínica na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e explicou o motivo.
"Desde que eu me conheço por gente, eu suo muito pelas axilas. Podia estar um frio de -15 graus, que eu continuava suando, mas a doutora finalmente me salvou realizando botox nas minhas axilas. Não dói nada", detalhou Mel. "Quero agradecer [as profissionais envolvidas], que me ajudaram a vencer essa insegurança que eu tenho desde criança", complementou.
Para entender mais sobre o caso, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Marcelo Moreira, médico cirurgião plástico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ele explica sobre o procedimento envolvendo botox na região das axilas.
"É um procedimento em que aplicamos pequenas doses da toxina botulínica em pontos específicos da região axilar. Esse medicamento tem a capacidade de bloquear temporariamente a ação de neurotransmissores que estimulam as glândulas sudoríparas, responsáveis pela produção do suor. Então, ao invés de agir apenas na musculatura, como usamos para rugas, aqui o objetivo é controlar a hiperatividade das glândulas de suor", declara.
Segundo o Dr. Marcelo Moreira, a principal indicação para aplicar botox nesta região é para pacientes que sofrem de hiperidrose, uma condição em que a pessoa produz suor em excesso, sem que isso esteja necessariamente relacionado ao calor, atividade física ou estresse.
"Os resultados começam a aparecer entre 3 e 7 dias após a aplicação e podem durar de 6 a 9 meses, dependendo da resposta individual. Depois desse período, o efeito vai diminuindo e, se o paciente desejar, é possível repetir o tratamento com segurança", avalia.
Composto por 99% de água e sais minerais, é por conta do suor que a temperatura do corpo é regulada. A função principal é a termorregulação, ajudando o corpo a manter a temperatura ideal. Porém, em excesso pode causar impactos na autoestima, por isso o Dr. Marcelo Moreira aponta.
"O botox reduz de forma significativa o suor excessivo na axila. Isso acontece porque a toxina botulínica bloqueia a liberação da acetilcolina, que é a substância química responsável por levar a mensagem do nervo até a glândula sudorípara. Sem esse estímulo, a glândula deixa de produzir suor em excesso. Por isso o tratamento é considerado tão eficaz para quem sofre com a transpiração exagerada. É algo seguro, aprovado por órgãos regulatórios, e que melhora bastante a autoestima dos pacientes”, finaliza ao analisar casos como da atriz Mel Maia.
Leia também: Mel Maia aplica botox nas axilas e explica o motivo: 'Muito'
Ver essa foto no Instagram
Saiba mais!
Juliette exibe inchaço após protocolo e especialista diz: 'O segredo está no planejamento'
|Camila Pudim: 5 dicas e segredos de maquiagem para você arrasar
|Eliminação inesperada: saiba quem saiu da Dança dos Famosos e vote em quem deveria deixar
|A data da coroação de Virginia Fonseca é revelada!
|Carlinhos Maia admite traição e fala sobre medo do futuro
|Astróloga faz alerta sobre nome artístico de Catia Fonseca: 'Não favorece'
|Rodrigo Faro fatura quantia milionária com a internet. Saiba o valor
|Nova namorada de Gabriel Medina manda recado em camiseta e surfista reage; veja o comentário
|Médico alerta para doença grave de Carlinhos de Jesus: 'Exige resiliência'
|Fernanda Paes Leme desabafa: ‘Me recolhi para chorar sozinha’
|Christiane Torloni conta que a mãe, Monah Delacy, sofreu um AVC: 'Milagre'