Médico explica contratura que levou Romana Novais para cirurgia: 'Fatores'

Esposa de Alok, Romana Novais, apresentou contratura nas mamas e precisou passar por cirurgia; médico explica problema, seus fatores e riscos

A esposa de Alok, a dermatologista Romana Novais, passou por uma cirurgia para trocar suas próteses de silicone. Após ter tido dois filhos com o DJ, a profissional da saúde contou em sua rede social que precisou passar por uma operação por perceber que sofreu com contratura e rippling .

Em entrevista para a CARAS Digital o médico cirurgião plástico Dr. Tarik Nassif explica o que é esse problema, que pode acontecer em pessoas que têm implante mamário. "A cápsula ao redor do implante mamário geralmente é fina, em determinadas pacientes essa cápsula pode ser tornar mais grossa e espessa, podendo causar dores e alterações no formato e consistência das mamas", contou.

O cirurgião ainda explicou o motivo da questão acontecer: "A contratura capsular está relacionada a alguns fatores como: infeção mamária, hematoma, trauma, seroma e tabagismo, porém em alguns casos a causa não é determinada" .

Romana Novais notou a contratura ao perceber "ondas" em seus implante. O médico então apontou como o paciente pode identificar a condição: "Os sintomas se iniciam geralmente com um leve desconforto que pode progredir com o passar do tempo causando dores mais fortes, endurecimento das mamas, assimetria e ondulações na superfície da prótese".

Tarik ainda explicou se o problema apresenta riscos para a saúde. "A contratura não oferece riscos à saúde, porém a paciente poderá se sentir cada mais mais incomodada dependendo do grau da contratura e da intensidade dos sintomas que irá apresentar", esclareceu.

Para solucionar o problema, o profissional indica a busca de um médico. "Nos casos de contratura capsular inicial (grau I e II segundo a classificação de Baker), o tratamento geralmente é clínico com uso de medicações e acompanhando. Nos casos de contratura grau III e IV o tratamento é cirúrgico, compreende a remoção da cápsula fibrotica e troca dos implantes mamários", disse.

Apesar de ter colocado outra prótese no lugar, Romana Novais pode voltar a ter contratura. "Mesmo retirando toda a cápsula espessa e trocando a prótese, corre o risco da paciente desenvolver novamente contratura capsular, por isso é sempre muito importante conversar com seu cirurgião plástico a respeito dos prós e contras na colocação de implantes mamários", comentou o médico.

