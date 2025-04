Médico explica possibilidades para internação de Lúcia Alves: 'Em casos mais graves'

Em entrevista à CARAS Brasil, o oncologista Jorge Abissamra aponta possíveis causas para internação da atriz Lúcia Alves

Conhecida por sua trajetória na televisão brasileira, Lúcia Alves (76) foi internada em estado grave na última segunda-feira, 14, em meio a sua luta contra o câncer de pâncreas. Apesar de poucas informações terem sido divulgadas pela família, existem algumas possíveis complicações que o quadro da atriz pode causar.

Em entrevista à CARAS Brasil, o oncologista Jorge Abissamra diz que é difícil afirmar o que aconteceu exatamente com Lúcia Alves . No entanto, o médico elenca três possíveis complicações que o câncer que acomete a atriz costuma ter para seus pacientes.

"Temos poucas informações, mas o câncer de pâncreas é uma doença que pode dar metástase pulmonar. É quando a doença se espalha para o pulmão e, em casos mais graves, dá dificuldade para respirar. Ela afirma que teve um quadro de pneumonia em março, então pode ser uma reinfecção e isso também pode atrapalhar o padrão respiratório", começa.

"E em pacientes oncológicos, um quadro que também é comum é a trombose pulmonar, que dá nas veias do pulmão e podem levar a esse quadro de falta de ar e necessidade do uso de oxigênio. É difícil dizer exatamente o que ela tem, mas provavelmente possa ser uma dessas três causas."

A atriz foi internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Casa de Saúde de São José, localizada no bairro do Humaitá, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo informações da assessora de imprensa, a artista passou mal no domingo, 13, apresentando falta de ar.

Ela, que luta contra o câncer desde 2022, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após o acionamento feito por sua filha, Renata Alves Schlesinger. Inicialmente, a atriz foi levada ao Centro de Emergência Regional (CER), no Leblon, local em que recebeu oxigênio e cuidados imediatos até ser transferida para a unidade hospitalar particular.

A unidade confirmou à imprensa que o quadro da atriz é considerado grave, em decorrência do avanço da doença. "Torcemos pela recuperação dela, pelo breve reestabelecimento de saúde dela, para ela poder voltar ao tratamento oncológico e manter qualidade de vida", completa o médico.

