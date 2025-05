Médico explica perda de memória de Marrone após queda: 'Não é incomum'

No último sábado (10), Marrone, da dupla com Bruno, sofreu uma queda durante um show e enviou um áudio a um amigo contando que não se lembra do momento

O médico explicou o que pode ter causada a perda de memória de Marrone - Reprodução/Instagram