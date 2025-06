Médico explica os riscos e benefícios da cirurgia mommy makeover de Viih Tube

Viih Tube passou por uma cirurgia plástica em várias partes do corpo e um cirurgião plástica explica como o procedimento é feito e como é a recuperação

A influenciadora digital Viih Tube passou por uma cirurgia plástica em diferentes partes do corpo há uma semana. Neste domingo, 15, ela contou que fez o procedimento que envolveu abdominoplastia, lipoaspiração das costas e braços, correção de hérnia umbilical, redução da diástase e troca do silicone dos seios . O procedimento dela pode ser definido como mommy makeover, que é quando a mulher passa por uma cirurgia completa depois do nascimento dos filhos. Com isso, a CARAS Brasil entrevistou o cirurgião plástico Tarik Nassif (CRM 129.887) para saber os detalhes de como este tipo de cirurgia é feita.

Para começar, o médico contou que a cirurgia é longa por causa da combinação de procedimentos. "Essa cirurgia que combina lipoaspiração, abdominoplastia, mamoplastia e correção de hérnia costuma demorar de 6 a 8 horas. Às vezes, se for usar alguma outra tecnologia de retração de pele ou algo parecido, pode estender um pouco mais. Geralmente não é indicado passar desse tempo cirúrgico pelo aumento das complicações intraoperatórias, como anemia e trombose, por exemplo”, disse ele.

Inclusive, ele contou qual é a ordem que os procedimentos são feitos na cirurgia. "Cirurgias longas, maiores, são sempre realizadas em ambiente hospitalar, com todos os exames da paciente, com uma equipe preparada, equipe que anestesia, um cirurgião, auxiliar, uma equipe que possa dar um atendimento de excelência para o paciente. Geralmente começa pelo dorso, com a lipoaspiração, depois vira o paciente em decúbito dorsal e é realizado a mamoplastia e abdominoplastia”, afirmou.

Quais são os benefícios e os riscos?

Uma cirurgia como a de Viih Tube possui os prós e contras como qualquer procedimento médico. "Primeiramente, a cirurgia acaba corrigindo alguns problemas que não são só estéticos, são funcionais, como hérnia umbilical e diástase no músculo reto abdominal. E fora isso devolve a autoestima da paciente, trata a gordura localizada, tira o excesso de pele da mama e do abdômen, melhora muito o contorno corporal da paciente, faz com que ela depois tenha uma qualidade de vida melhor e, de forma geral, mais contente”, afirmou o doutor sobre os benefícios.

Logo depois, ele listou os riscos. "Como complicação dessa cirurgia a gente sempre se atenta ao risco de anemia, o pós-operatório adequado para que a paciente não faça força e não abra ponto. Cirurgias mais longas também tem que usar meia antitrombo, tem que usar anticoagulante para evitar que dê trombose”, declarou.

Quem pode fazer a cirurgia?

"Os pacientes que fazem as cirurgias mais longas são selecionadas com critério e maior rigor. Geralmente são pacientes que já estão em um peso mais ideal, e a gente sabe que a paciente não vai se estender demais em decorrência disso. Paciente tem que estar com todos os exames pré-operatórios bons, avaliação cardiológica ou outras comorbidades para que os riscos cirúrgicos sejam menores”, afirmou o médico.

E completou: "Essas cirurgias mais longas e pós-gestação, que chamamos de mommy makeover, são indicadas para pacientes jovens, geralmente 40 anos para baixo, que não tem pressão alta, diabetes ou outros problemas de saúde, não tem necessidade de tomar medicações de uso diário, que estejam bem, sem anemia, e no peso ideal”.

Como é o pós-operatório?

O cirurgião plástico Tarik Nassif também contou que um dos cuidados principais é com a cicatriz. "Toda cirurgia acaba envolvendo cicatriz. Muitas vezes a cicatriz fica muito discreta, bem posicionada embaixo do suco mamário, é feito um corte com pontos intradérmicos na auréola pra evitar que fique marcas de pontos. Na região infra abdominal, a cicatriz geralmente é acompanhada de perto para evitar queloide e cicatriz hipertrófica”, afirmou ele.

Por fim, o médico afirmou que a recuperação pode demorar cerca de um mês. "São diversas orientações no pós-operatório. A primeira delas é um repouso adequado, evitar fazer força, carregar peso, o uso de cinta corretamente. No primeiro mês, é indicado usar a cinta cirurgia por 24 horas, com retirada apenas no período do banho. Fazer drenagem linfática, que ajuda a reduzir edema e melhor a dor da paciente. Geralmente para cirurgias maiores, o período de recuperação é em torno de 25 a 30 dias. Com 30 dias já é rotina normal, podendo dirigir e atividades do dia a dia, como carregar crianças”, finalizou.

