Médico explica os riscos da cirurgia feita por Margareth Serrão

Mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão fez cirurgia na região dos olhos e médico conta os detalhes sobre o motivo do procedimento

Mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão realizou uma cirurgia de blefaroplastia, que é feita na região ao redor dos olhos. Para que todos possam entender mais sobre o procedimento estético, o Dr. Carlos Tagliari, cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, explicou os detalhes de como o procedimento estético é feito, sua finalidade e os riscos.

O problema que a blefaroplastia resolve

O médico explicou que a blefaroplastia pode ter motivação estética ou funcional. "A blefaroplastia é a cirurgia realizada na região ao redor dos olhos, com foco nas pálpebras superiores e inferiores. O procedimento pode ter finalidade estética, promovendo um rejuvenescimento facial ao retirar o excesso de pele e bolsas de gordura, ou funcional, quando há comprometimento do campo visual causado pela queda da pele sobre os olhos. Em alguns casos, inclusive, a indicação parte do próprio oftalmologista", disse ele.

E completou: "A região dos olhos é uma das que mais rapidamente denuncia os sinais da idade, o que faz da blefaroplastia uma das cirurgias estéticas mais procuradas atualmente. Seu objetivo é melhorar o contorno da área ocular, oferecendo um olhar mais descansado e jovem, respeitando sempre a anatomia e as características individuais de cada paciente".

O tempo de duração dos resultados

Depois da recuperação, a blefaroplastia tem duração de até 15 anos nos resultados propostos. "Além de ser eficaz, a blefaroplastia se destaca por proporcionar resultados duradouros, com efeitos visíveis que, em geral, se mantêm entre 10 a 15 anos, e por exigir um tempo de recuperação relativamente curto. Quando realizada por um cirurgião plástico habilitado e com boa técnica, ela oferece alto índice de satisfação com baixo impacto na rotina do paciente", contou o doutor.

Os riscos do procedimento perto dos olhos

Por fim, o cirurgião plástico contou sobre os riscos que envolvem a cirurgia plástica nas pálpebras. "Assim como em qualquer cirurgia, existem riscos, como infecção ou complicações decorrentes de técnicas mal aplicadas. Por isso, é essencial uma avaliação detalhada e individualizada, evitando modismos e garantindo que o plano cirúrgico respeite as condições anatômicas do paciente para alcançar um resultado natural e seguro", finalizou.

