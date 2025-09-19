Início » Bem-estar e Saúde » Médico explica os perigos de uma picada de vespa-do-cão após caso de ex-Globo: ‘Fatal’
Bem-estar e Saúde / COMO CUIDAR?

Médico explica os perigos de uma picada de vespa-do-cão após caso de ex-Globo: ‘Fatal’

Ex-apresentador da Globo, André Marques foi surpreendido com picada potente de inseto nos bastidores de reality

Dra. Brianna Nicoletti
Por Dra. Brianna Nicoletti
André Marques
André Marques levou picada de uma vespa durante o No Limite (Foto: Reprodução/Instagram)

André Marques (45) deixou os fãs preocupados após levar uma picada de vespa-do-cão nos bastidores do reality show No Limite, em maio de 2021. Na época, o apresentador relatou forte dor local e precisou de atendimento médico para evitar consequências de uma possível reação alérgica.

CARAS Brasil entrevista a Dra. Brianna Nicoletti, médica alergista e imunologista, sobre os principais fatores graves que uma picada por um inseto como esse pode causar em um ser humano. Segundo a especialista, o fechamento das vias aéreas pode resultar em um choque.

“A anafilaxia acontece quando o sistema imunológico reage de forma exagerada ao veneno, liberando grandes quantidades de histamina e outros mediadores. Isso pode levar a queda brusca da pressão arterial, edema de glote (fechamento da garganta) e falência respiratória. Mesmo uma única picada pode ser fatal em indivíduos alérgicos. Quem já teve reação grave anteriormente tem risco muito maior de repetir”, alerta.

Segundo a médica, a reação da picada potente de um inseto como a vespa é diferente entre crianças e adultos. “Crianças costumam ter reações locais maiores e mais chamativas, mas anafilaxia é relativamente menos comum. Adultos podem ter reações locais menores, mas com risco maior de reações sistêmicas graves. Portanto, não dá para minimizar em nenhuma faixa etária; em ambas, é necessária vigilância”, diz.

De acordo com Brianna, os primeiros cuidados após a picada devem ser imediatos para amenizar os riscos. “Lavar bem o local com água e sabão para reduzir risco de infecção, aplicar compressa fria ou gelo envolto em pano por 15 minutos para aliviar dor e inchaço, manter a área elevada, se possível, e observar o paciente por pelo menos 30 minutos após a picada, porque reações graves podem aparecer nesse intervalo”, orienta.

Apesar de ser um dos primeiros mecanismos após a picada, não é recomendado coçar a região. “Coçar pode aumentar a inflamação, abrir pequenas feridas e facilitar a entrada de bactérias”, conta a médica, que recomenda o uso de compressa fria, cremes calmantes com corticoide ou anti-histamínico (se prescritos por médico) e antialérgico oral em casos de coceira intensa, conforme orientação médica.

Dra. Brianna Nicoletti
Dra. Brianna Nicoletti é médica (CRM 113.368) com 21 anos de experiência. Graduada pela PUC Campinas, possui especialização em Alergia e Imunologia pela USP. Fez residência de medicina interna na Unicamp (2006), além de residência médica em Alergia e Imunologia na USP (2009). Também é Médica Especialista em Alergia e Imunologia do Corpo Clínico referenciada pelo Hospital Israelita Albert Einstein há 10 anos.

Leia Também