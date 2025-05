Médico explica nova fase do tratamento de Netinho contra o câncer: 'Cuidado é redobrado'

Nos últimos dias, o cantor Netinho atualizou seu quadro de saúde e contou as próximas etapas do tratamento contra o câncer

O cantor Netinho usou as redes sociais na última quarta-feira, 30, para atualizar o público a respeito de seu quadro de saúde. O artista, diagnosticado com câncer no sistema linfático , realizou a terceira sessão de quimioterapia e explicou como serão as próxima etapas do seu tratamento, que consiste em seis sessões de quimioterapia ao todo.

O dono do hit 'Milla' afirmou nas redes sociais: "Tudo indo muito bem porque Deus assim quer". Além da quimioterapia, o artista também passará por um transplante de medula óssea. A informação foi revelada por ele no início deste mês, durante a segunda sessão do tratamento. "No final, haverá um transplante de medula. Sem doador, um transplante de mim para mim mesmo. Vou fazer as fases todas. Tudo indo muito certo", relatou Netinho.

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Jorge Abissamra - médico oncologista e especialista em Oncologia Clínica pelo Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho- que avalia o quadro do cantor.

"Cada ciclo costuma acontecer em intervalos específicos, geralmente a cada duas ou três semanas, dependendo do tipo de linfoma e da resposta do paciente. A ideia é atacar as células cancerígenas de forma sistemática, permitindo também que o corpo tenha tempo de se recuperar entre as sessões", afirma.

CUIDADO REDOBRADO

Em março deste ano , Netinho revelou ao público que foi diagnosticado com câncer no sistema linfático. O cantor foi internado no Hospital Aliança, em Salvador, no dia 25 de fevereiro, após sentir fortes dores nas costas e dificuldades para andar.

Por ser um câncer que acomete o sistema linfático, células-chave do sistema imunológico humano que desempenham um papel crucial na defesa do organismo contra infecções, o Dr. Jorge Abissamra explica que precisa estar muito atento, pois a quimioterapia pode levar a imunossupressão.

"Por isso, o cuidado é redobrado: controle rigoroso de infecções, ambiente limpo, alimentação equilibrada, hidratação e, muitas vezes, uso de medicamentos para fortalecer a imunidade ou tratar infecções oportunistas. Em alguns casos, até mesmo a suspensão temporária de contatos sociais pode ser indicada", finaliza o Dr. Jorge Abissamra ao analisar o caso do cantor Netinho.

QUEM É NETINHO?

Netinho, cujo nome verdadeiro é Ernesto de Souza Andrade Júnior, nasceu em Santo Antônio de Jesus, na Bahia, em 1966. Aos 14 anos, ganhou seu primeiro violão da mãe e aprendeu a tocar sozinho. A música, apesar de seu início em Engenharia Civil, sempre foi sua paixão. Começou a se apresentar profissionalmente ainda na juventude, tocando MPB e Bossa Nova em bares de Salvador.

Leia mais em: Médico alerta para diagnóstico do cantor Netinho: 'Pode ser silenciosa'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: