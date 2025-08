Médico explica nova internação de jornalista da Record com doença grave: 'Bactéria ainda está ativa'

No último sábado, 2, Adriana Perroni voltou a ser internada para tratar uma celulite periorbitária, doença grave na região dos olhos

No último sábado, 2, Adriana Perroni (44) voltou a ser internada em um hospital após ser diagnosticada com uma doença grave na região dos olhos. A jornalista da Record retornou à unidade hospitalar para tratar uma celulite periorbitária após perceber que seu rosto ainda estava inchado, além de um pequeno caroço reaparecer no local.

"Pessoal, eu voltei a ser internada [...] ontem, um inchaço no meu rosto voltou, o carocinho reapareceu e eu fui para o pronto-socorro. Resultado: a infecção ainda não tinha sido totalmente curada. Precisei ser internada de novo para continuar o tratamento com antibióticos", contou em seu perfil do Instagram.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Thiago Pizarro explica que é comum que pacientes com celulite periorbitária apresentem inchaço, vermelhidão e até mesmo nódulos ou endurecimento da região afetada.

"Esses sintomas decorrem da inflamação dos tecidos subcutâneos provocada pela infecção bacteriana. Mesmo após o início do tratamento, o inchaço pode demorar alguns dias ou até semanas para regredir totalmente, dependendo da gravidade do quadro, da resposta ao antibiótico e de eventuais complicações locais", aponta.

O oftalmologista destaca que o tratamento é feito, na maioria das vezes, com antibióticos por via oral ou intravenosa, dependendo da extensão e da profundidade da infecção. "Quando a infecção não é totalmente controlada, como parece ter ocorrido no caso da Adriana, pode ser necessário um novo ciclo de antibióticos, exames complementares e até drenagem de possíveis abscessos, caso haja acúmulo de pus na região", diz.

"A persistência de sintomas indica que a bactéria ainda está ativa ou que houve resistência ao primeiro antibiótico, por isso o acompanhamento médico rigoroso é essencial (...) O atendimento médico rápido e especializado garante o diagnóstico correto, o início imediato do tratamento e o monitoramento da evolução do quadro", finaliza sobre o caso da apresentadora.

