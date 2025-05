Médico explica nova fase no tratamento de Preta Gil: 'Esgotamento das terapias convencionais'

Após internação, a cantora Preta Gil recebeu alta hospitalar e vai inicar uma nova etapa no seu tratamento contra o câncer

A cantora Preta Gil (50) recebeu alta hospitalar na manhã da última quarta-feira, 7, após passar alguns dias internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para realizar exames de rotina. Depois de sair do hospital, a filha de Gilberto Gil vai viajar para os Estados Unidos na semana que vem para reiniciar seu tratamento contra o câncer em um hospital no exterior.

Nas redes sociais, Preta Gil compartilhou uma mensagem após receber alta hospitalar em São Paulo e falou sobre a viagem tão aguardada. “Passei a última semana internada no Hospital Sírio-Libanês sob os cuidados da minha amada equipe médica!!!! Já estou em casa e sempre cercada pelos meus amores!!!! Sigo aqui me fortalecendo para semana que vem começar uma nova etapa do meu tratamento nos Estados Unidos", afirmou.

No final do mês de março, durante participação no programa Domingão com Huck, da Globo, a artista detalhou sobre sua viagem aos Estados Unidos para continuidade no tratamento contra o câncer: "Aqui no Brasil a gente já fez tudo o que podia. Agora as minhas chances de cura estão no exterior. E é para lá que eu vou para voltar curada”, contou.

OPINIÃO MÉDICA

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Jorge Abissamra - médico oncologista e especialista em Oncologia Clínica pelo Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho- que avalia o quadro da cantora e explica quando é recomendado o tratamento contra o câncer no exterior. "Em situações específicas", aponta. Abaixo, confira orientações.

"Esgotamento das terapias convencionais: Quando os tratamentos padrão não apresentam mais eficácia";

"Quando há disponibilidade de tratamentos experimentais promissores: Acesso a medicamentos ou terapias que ainda não estão aprovados no país de origem, mas que mostram resultados positivos em estudos clínicos";

"Paciente tenha condições clínicas favoráveis: Pacientes com bom estado geral de saúde, capazes de suportar tratamentos intensivos e complexos".

O Dr. Jorge Abissamra reforça que existem alguns cuidados também que o paciente deve seguir durante o tratamento contra o câncer no exterior. O oncologista avalia o caso da cantora e destaca algumas orientações: "Mantenha acompanhamento médico com a realização de exames periódicos para monitorar a resposta ao tratamento".

"Importante que ela tente adotar cuidados com a saúde geral, Incluindo alimentação equilibrada, repouso adequado e suporte psicológico. Importante também estar atenta aos efeitos colaterais: Reportando qualquer sintoma novo ou agravamento de condições existentes aos profissionais de saúde", finaliza ao falar do caso da cantora.

