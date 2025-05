Médico explica medidas adotadas por Gisele Bündchen e Tatá Werneck no auxílio à saúde mental

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico Adalho Fregona ressalta que o histórico de declínio da saúde mental acompanha a população brasileira há anos

De acordo com relatório global divulgado em 2024, o Brasil ocupa o quarto lugar no ranking de países com maior nível de estresse. O histórico de declínio da saúde mental acompanha a população brasileira há anos: em 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu o país como o mais ansioso do mundo, com quase 10% da população enquadrada no transtorno no período da avaliação.

Quando o tema é o bem-estar psíquico, não há distinção de classe ou gênero: o desequilíbrio psicológico alcança qualquer um, inclusive as celebridades – que muitos julgam donos de vidas perfeitas.

Entre os famosos que relataram momentos difíceis quanto à saúde mental, estão a a modelo Gisele Bündchen (44), a apresentadora e atriz Tatá Werneck (41) e o cantor Lucas Lucco (34). Mas esses nomes possuem outro fator em comum: a soma do exercício físico aos tratamentos convencionais.

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico Adalho Fregona, especialista em emagrecimento e pós-graduado em obesidade, afirma que a atividade física contribui para o equilíbrio emocional em diversas frentes, como a liberação de neurotransmissores ligados ao prazer e a redução do cortisol, hormônio ligado ao estresse.

TATÁ WERNECK

“No caso da Tatá Werneck, que utiliza a yoga para controlar crises de ansiedade, temos um ótimo exemplo de como as práticas integrativas podem atuar como aliadas nesse cuidado. É um meio que promove a introspecção e a conexão entre corpo e mente, pilares importantes para reduzir os níveis de estresse e melhorar a auto regulação emocional”, comenta.

Em 2023, a host do Lady Night contou que, no período da declaração, lidava com crises de pânico há cerca de cinco anos. De acordo com a comediante, a introdução da dança na rotina foi essencial para uma grande mudança. “Ativou algo muito precioso, algo novo; me desafiar, a minha cabeça, tudo muda. E não tive crise de pânico desde então”, afirmou.

Para Adalho, o depoimento reforça a importância das atividades restaurativas nesses quadros. “A dança pode ser uma ferramenta terapêutica eficaz no manejo de transtornos de ansiedade, incluindo crises de pânico. A prática combina movimento físico, expressão emocional e, muitas vezes, socialização — três elementos que contribuem diretamente para a regulação do sistema nervoso.”

Para além, movimentos rítmicos e a atenção ao corpo no presente funcionam como uma âncora sensorial, semelhante à proposta de técnicas de mindfulness, o que pode ajudar a prevenir episódios de ansiedade intensa.

GISELE BÜNDCHEN

Por anos na lista de modelos mais bem pagas do mundo, Gisele Bündchen relatou as mesmas dificuldades que acometeram Tatá Werneck. Para lidar com os sintomas, a top model também optou pela yoga aliada à meditação e às caminhadas na natureza.

Em texto publicado no Instagram, ela escreveu: “Há muitos anos, depois de passar por um dos momentos mais difíceis em minha vida, me reencontrei. Com a ajuda da yoga e da meditação mergulhei em um processo profundo de conhecer melhor a mim mesma”.

Uma das técnicas adotadas por Bündchen consiste no controle da respiração. “Práticas respiratórias têm se mostrado eficazes no alívio de sintomas relativos aos quadros apresentados por Werneck e Gisele. Existem métodos conhecidos por acalmar o sistema nervoso e reduzir a frequência cardíaca, ação que promove uma sensação de tranquilidade”, diz Fregona.

LUCAS LUCCO

Já Lucas Lucco, que utiliza as plataformas digitais para falar abertamente sobre o processo de luta contra a depressão, tem a musculação como uma das fontes de força e estabilidade.

No início deste ano, o cantor refletiu sobre o impacto da fama em sua saúde mental. “Eu acho que tem muito a ver com a fama; você está ali fazendo seu trabalho, conseguiu conquistar um espaço por causa disso. Só que tudo que vem com a fama é muito pesado, vem a pressão, a cobrança”, disse durante participação no podcast Podshape, comandado por Juju Salimeni (38) e Diogo Basaglia (27).

“O treino intenso proporciona uma válvula de escape para as emoções. Mas é importante ressaltar que não é necessário ser um atleta para colher os benefícios. Caminhadas diárias, práticas de alongamento ou qualquer atividade que movimente o corpo já contribuem significativamente para a saúde mental”, afirma Adalho.

É costume do cantor o ato de se retirar periodicamente para um refúgio terapêutico no campo. O local escolhido fica em Ituiutaba, no interior de Minas Gerais. Isolado, dedica-se integralmente à rotina de treinos físicos, com equipamentos como pesos e bicicleta, e aproveita a natureza com banhos de cachoeira e atividades ao ar livre.

“Essas atividades contribuem para a redução dos níveis de estresse e da sobrecarga sensorial. Tudo isso favorece a estabilidade do humor e melhora a qualidade do sono”, comenta. Por fim, o médico assegura: “incorporar o exercício físico à rotina é mais do que uma escolha estética; é um compromisso com o bem-estar integral. Ao cuidar do corpo, proporcionamos à mente as ferramentas necessárias para enfrentar os desafios cotidianos com mais resiliência e equilíbrio”, finaliza o médico.

Leia também:Médico diz que cirurgia de Thais Carla acende alerta: ‘Não é só uma questão de perder peso’