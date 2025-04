Médico explica hospitalização de filha de Fabiana Justus após acidente: 'Pode ser difícil'

No último domingo (27), Chiara, filha de Fabiana Justus, foi encaminhada às pressas ao hospital com apenas seis anos após sofrer uma fratura no punho

No último domingo (27), Fabiana Justus e Chiara foram encaminhadas às pressas para um hospital após a criança sofrer uma queda. A filha da influenciadora digital, de apenas seis anos, sofreu uma fratura no punho após cair em cima do próprio braço. Em seus Stories do Instagram, a filha de Roberto Justus mostrou a pequena com o membro imobilizado e tranquilizou os fãs sobre o estado de saúde ao retornarem para casa.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Carlos Cedano fala sobre a hospitalização de Chiara após sofrer a fratura: "As fraturas de punho podem ser de diferentes tipos. A decisão entre operar ou tratar no gesso em alguns casos pode ser difícil. Existem critérios para avaliar a fratura, baseados nas suas características, para a decisão entre o tratamento conservador (não cirúrgico) ou a cirurgia. São avaliados o padrão de fratura, desvio, o grau de fragmentação óssea e a estabilidade da fratura".

"Fraturas onde se consegue uma boa redução (colocar a fratura na posição correta) e sem instabilidade (que leva à perda da redução), em geral se opta por tratamento conservador. Por outro lado, fraturas com desvio e fraturas onde não se obtém uma boa redução e com a redução instável, o tratamento cirúrgico é o escolhido", acrescenta.

O ortopedista ainda destaca que nas crianças, especialmente as mais novas, a capacidade de remodelação do osso após a consolidação [quando a fratura 'gruda'] é muito maior, de forma que pequenos desvios se corrigem em alguns meses. "Por esse motivo, a indicação de cirurgia é menos comum em crianças", reforça.

"Em geral, as fraturas consolidam entre 6 e 8 semanas no adulto e entre 4 e 6 semanas na criança (crianças pequenas podem ter consolidação a partir de 3 semanas). Durante o período de consolidação, o membro fica imobilizado com gesso completo ou tala de gesso nos casos de tratamento conservador", aponta.

"Nos casos de tratamento cirúrgico, pode ser deixado sem imobilização ou com uma tala de gesso, dependendo das características da fratura e do tipo de fixação utilizada. Tanto após a cirurgia como após a retirada de gesso no tratamento conservador, é necessário fazer fisioterapia para uma melhor recuperação", finaliza.

Em seu perfil do Instagram, Fabiana Justus destacou que a fratura no punho de Chiara é pequena, mas que foi necessária a imobilização. Já em sua residência, a influenciadora digital agradeceu por estar ao lado da filha no momento. "Ano passado ela caiu também (graças a Deus não foi nada de fratura) mas eu não pude estar ao lado dela. A sensação de estar longe e ela precisando de mim foi horrível! Também estou extremamente aliviada que hoje foi uma fratura pequena! Coração de mãe sofre né!", confessou.

