Médico explica hábitos que ajudaram Viih Tube a emagrecer 15 kg em 4 meses: 'Sem atalhos'

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico Adalho Fregona analisa os hábitos que ajudaram Viih Tube a emagrecer 15 kg em apenas 4 meses

Após duas gestações seguidas e mudanças naturais no corpo, a influenciadora Viih Tube (24) chama atenção com sua transformação física. Com 15 quilos a menos em apenas quatro meses, ela revelou que não usou medicamentos para emagrecer e sim disciplina, treinos e alimentação balanceada. Mas será que isso é mesmo possível sem ajuda farmacológica?

Diante da repercussão, muitos internautas levantaram a hipótese de que Viih teria recorrido a medicamentos como o Mounjaro, bastante usado atualmente em processos de perda de peso. No entanto, em entrevista à CARAS Brasil, o médico Adalho Fregona, especialista em emagrecimento e pós-graduado em obesidade, explicou que o resultado é possível, sim, se houver esforço e constância.

"Quando há consistência e mudanças reais no estilo de vida, é plenamente possível obter resultados expressivos sem a necessidade de fármacos", afirmou o médico.

Segundo ele, o emagrecimento duradouro está menos ligado a fórmulas rápidas e mais à construção de hábitos saudáveis. "O emagrecimento depende mais da disciplina diária do que de soluções imediatas e rasas", reforçou.

Mudanças sustentáveis funcionam mesmo?

Fregona destaca que a ciência já comprova a eficácia de métodos naturais quando há mudança de comportamento. "Estudos indicam que mais de 80% das pessoas que perdem peso com alimentação saudável e atividade física conseguem manter os resultados no longo prazo. Já entre aqueles que utilizam medicamentos sem alteração no estilo de vida, quase metade volta a engordar em até dois anos", explicou.

No caso de Viih Tube, o exemplo ganhou ainda mais força por ela representar tantas mulheres brasileiras que se desdobram entre maternidade, carreira e autocuidado. Mãe de Lua, de 2 anos, e Ravi, de 5 meses, ela ainda produz conteúdo nas redes e mantém sua carreira como empresária.

Como manter a disciplina mesmo com tantos desafios?

A rotina puxada não foi empecilho para a influenciadora priorizar sua saúde. Para o especialista, a chave está em decisões conscientes e um passo de cada vez.

"Optar por treinos regulares, abrir mão de alimentos ultraprocessados e manter a disciplina mesmo em dias difíceis é uma decisão que exige esforço contínuo. Mas, quando há motivação interna e suporte adequado, os resultados aparecem", afirmou Fregona.

A mensagem final, segundo ele, é clara: não há fórmula mágica, mas há caminhos possíveis. "Se o indivíduo está cansado de recomeçar toda segunda-feira, talvez seja a hora de parar de buscar o atalho e começar a construir o caminho", afirmou.

Para o médico, antes de qualquer dieta, é preciso uma mudança de mentalidade: "Emagrecer não começa no prato. Começa na decisão de não aceitar mais viver com dores, cansaço e insegurança", finalizou.

