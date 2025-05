Médico explica exames feitos por Ivete Sangalo e que diagnosticaram Preta Gil: 'Indicados quando há...'

Ivete Sangalo fez exames que ajudaram no diagnóstico de Preta Gil

Ivete Sangalo(52) deu exemplo de autocuidado ao se submeter a exames preventivos no início deste mês. A cantora realizou uma colonoscopia, mesmo exame que ajudou no diagnóstico no câncer de intestino de Preta Gil (50), e uma endoscopia.

A artista mostrou que está tudo em dia com a sua saúde após o resultados, mas chamou a atenção do público sobre a importância de cuidar do corpo e evitar doenças sileciosas. Para entender quando estes exames são recomendados, CARAS Brasil entrevista o médico Dr. Elzo Mattar, que é clínico geral e cardiologista.

"No geral, tanto a colonoscopia quanto a endoscopia, são exames que avaliam o nosso digestório. A colonoscopia avalia o reto e o intestino grosso, sendo indicado quando há suspeitas de doenças nestes órgãos, como sangramento nas fezes, dor abdominal ou alteração no hábito intestinal, investigação de anemia ferropriva (por deficiência de ferro) ou indicado para o rastreio e vigilância de neoplasia colorretal", explica.

"Já a endoscopia, visualiza a porção superior, como esôfago, estômago e porção inicial do intestino delgado. Serve para investigar sintomas relacionados a esta região, como disfagia, refluxo, azia e dores abdominais altas. É utilizada também para investigar e monitorizar quadros como esofagite, varizes no esôfago e úlceras pépticas. Importante na abordagem de sangramentos gastrointestinais, rastreio e vigilância de cânceres, em pessoas de alto risco", complementa.

Mattar destaca que Sangalo fez os exames na fase certa da vida, já que já passou da meia-idade. Exames preventivos são recomendados para homens e mulheres, e ajudam a prevenir doenças graves e suas possíveis complicações em caso de diagnóstico.

"No caso da colonoscopia, devem sim, mas depende do risco de neoplasias. Já a endoscopia, o exame preventivo em assintomáticos não é recomendado, desde que tenha alto risco para determinadas neoplasias, como câncer gástrico", alerta.

"No caso da colonoscopia, independente do gênero, pessoas assintomáticas, sem histórico pessoal ou familiar, devem iniciar um rastreio a partir dos 45 anos e repetir a cada 10 anos, até completar a idade de 75 anos. A periodicidade pode ser alterada dependendo dos achados do exame", diz.

O médico ainda fala: "Se houver um risco aumentado, como histórico de câncer de intestino em familiar, o rastreio deve se iniciar a partir dos 40 anos ou 10 anos antes da idade em que o familiar fez o diagnóstico. Exemplo, se o seu pai teve câncer intestinal aos 45 anos, deve-se iniciar o rastreio a partir dos 35 anos. O exame deve ser repetido a cada 5 anos, mas este período pode ser menor, caso hajam alterações no exame, como a presença de lesões ou pólipos", afirma

De acordo com Elzo, a colonoscopia de ser feita tanto para a investigação de sintomas, quanto como exame preventivo, no rastreio de neoplasias intestinais. "A endoscopia, no geral, é indicada para pessoas com sintomas. O exame preventivo em assintomáticos não é recomendado", finaliza.