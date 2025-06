Médico explica enjoo 'acima da média' em gestação de Rafa Kalimann: 'Requer cuidado'

Na última terça-feira (10), Rafa Kalimann compartilhou com seus seguidores mais detalhes dos enjoos que têm enfrentado durante sua primeira gestação

Na última terça-feira (10), poucas horas antes de descobrir o sexo do seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com Nattan (26), em um evento intimista com amigos e familiares, Rafa Kalimann (32) chamou a atenção dos fãs ao desabafar sobre os sintomas. A ex-participante do BBB 20 confessou que estava sentindo enjoo "acima da média" durante o dia.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Igor Padovesi explica que os sintomas da gravidez dependem da fase. "Para a maioria das mulheres, os piores sintomas são no primeiro trimestre, logo no início. Isso tem a ver com a questão dos hormônios, que são produzidos em níveis mais altos nessa fase inicial, antes do desenvolvimento da placenta", diz.

"Mas, para a maioria das mulheres, acontece no início da gravidez, em maior ou menor grau, um pouco de sonolência, náuseas, enjoo, vômitos, falta de apetite, intolerância a alguns alimentos, mais sensibilidade a cheiros, cólica e aumento da frequência urinária. Basicamente, esses são os principais", acrescenta.

Além disso, o ginecologista aponta que há uma grande variação em cada gestação: "Algumas mulheres passam bem, totalmente assintomáticas, e algumas mulheres têm sintomas horríveis e que chegam a não conseguir se alimentar ou ficar bem hidratada, e chegam a precisar de internação por conta disso".

"Esses sintomas de enjoo são os mais comuns, a maior parte das gestantes vai ter, em maior ou menor grau. É chamado de emese gravídica e é uma condição comum à maioria das gestações. Mas existe a hiperêmese gravídica, que é o excesso, seria a situação patológica, de anormalidade, e que geralmente requer cuidado, atenção, em alguns casos até internação, para fazer a hidratação, medicamentos, e às vezes até a nutrição por via parenteral, pela veia", reforça.

À CARAS Brasil, o especialista faz uma série de indicações que a influenciadora digital e outras gestantes podem seguir para evitar enjoos. "Basicamente, fracionar refeições é o que a gente recomenda, porque ficar mais tempo sem comer costuma piorar o enjoo. Então, comer porções pequenas e mais fracionadas, divididas em mais vezes ao longo do dia. Evitar alimentos mais pesados, gordurosos. Essas são as medidas principais".

"E, além disso, tem medicações para náuseas que praticamente todas são de uso seguro na gravidez. Mas algumas delas, como o Dramin, podem dar muita sonolência para a mulher que já está geralmente sonolenta pela gravidez", finaliza.

