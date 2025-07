Médico chama atenção para efeito colateral de Simony após o câncer: 'Muitos pacientes relatam'

A cantora Simony está em remissão do câncer, mas desabafou sobre um efeito colateral que desenvolveu durante sua batalha contra a doença

A cantora e apresentadora Simony, de 49 anos, tornou público o diagnóstico de câncer de intestino em agosto de 2022 e anunciou que a doença estava em remissão em janeiro de 2023. Mesmo com o sucesso de seu tratamento, ela desabafou que ficou com uma sequela como: dores nas articulações . Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil, entrevista o Dr. Jorge Abissamra, médico oncologista.

A experiência adquirida inspirou a artista a escrever um livro: Um dia de cada vez - a realidade por trás do diagnóstico. Na obra, ela relata sobre os efeitos colaterais: "Eu sobrevivi ao câncer, mas algumas coisas me incomodam: não menstruo mais, sinto dor nas articulações, queda na libido, secura vaginal, irritabilidade e calorões".

É COMUM?

O Dr. Jorge Abissamra, médico oncologista e especialista em Oncologia Clínica pelo Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho, este efeito colateral que Simomy revelou é relativamente comum após op tratamento do câncer.

"Pacientes que passaram por quimioterapia, principalmente com medicamentos como a oxaliplatina, ou por imunoterapia, podem apresentar dores nas articulações (artralgias) e músculos (mialgias) como efeito colateral tardio. Além disso, fatores como sedentarismo durante o tratamento e até o estado emocional do paciente podem influenciar no surgimento ou persistência dessas dores", declara.

O Dr. Jorge responde que estes efeitos colaterais tendem a melhorar com o tempo. Segundo ele, quando a dor está relacionada à imunoterapia, é importante acompanhamento médico, pois pode ser necessário tratamento com anti-inflamatórios ou mesmo imunossupressores.

"Muitos pacientes relatam melhora gradual nos meses ou anos após o fim do tratamento. No entanto, algumas pessoas podem desenvolver efeitos colaterais persistentes, como a neurotoxicidade causada pela oxaliplatina, que pode durar mais tempo ou até se tornar crônica", avalia.

A vida em remissão

O Instituto Nacional do Câncer (INCA) estima que, no Brasil, ocorram cerca de 45.630 novos casos de câncer colorretal (câncer de intestino) a cada ano, no período de 2023 a 2025. Apesar dos dados, o tratamento vem evoluindo muito e muitos pacientes logo entram em remissão, ou seja, os sinais e sintomas da doença diminuíram ou desapareceram após o tratamento.

Durante este período, ainda são necessários alguns cuidados e o acompanhamento com um médico especialista pós-tratamento é essencial. Abaixo, o oncologista, Dr. Jorge Abissamra Filho, lista alguns pontos de atenção.

"O ideal é manter consultas regulares com o oncologista, realizar os exames de imagem e laboratoriais de rotina, como a tomografia e o marcador CEA, além de seguir os intervalos recomendados para a colonoscopia. Também recomendamos manter uma alimentação equilibrada, praticar atividade física leve a moderada, evitar o tabagismo e o consumo excessivo de álcool, e dar atenção a saude emocional", finaliza.

Leia mais em:Com câncer em remissão, Simony desabafa sobre sessão de imunoterapia

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CANTORA E APRESENTADORA SIMONY NAS REDES SOCIAIS: