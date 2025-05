Médico explica doença que impediu Thaila Ayala de amamentar filha: 'Esforço extra'

Tereza, filha de Thaila Ayala e Renato Goés, foi diagnosticada com uma condição cardíaca rara e médico explica como situação impediu a amamentação

A atriz Thaila Ayalaenfrentou um momento delicado logo após o nascimento da filha caçula, Tereza, fruto do casamento com o ator Renato Goés. A bebê foi diagnosticada com Comunicação Interventricular (CIV), uma condição cardíaca congênita que a impediu de ser amamentada no peito nos primeiros meses de vida.

A pequena, hoje com dois anos, teve que interromper a amamentação por orientação médica. Segundo revelou a própria artista, o pediatra explicou que o esforço exigido durante a mamada poderia comprometer a saúde da criança.

O que é a Comunicação Interventricular (CIV) e por que ela afeta a amamentação?

Para compreender melhor a condição que acometeu Tereza, a CARAS Brasil conversou com o cardiologista Rafael Boesche Guimarães, especialista em cardiopatias congênitas.

Segundo ele, a CIV se trata de uma abertura anormal entre os ventrículos do coração, que aumenta o fluxo de sangue para os pulmões e exige mais esforço do bebê para se alimentar.

"Bebês com CIV podem ter dificuldades durante a amamentação devido ao esforço extra necessário para se alimentar. A abertura entre as câmaras inferiores do coração aumenta o fluxo sanguíneo para os pulmões, tornando a alimentação exaustiva e resultando em ingestão calórica insuficiente. Muitas vezes, é melhor oferecer fórmula ou leite materno expresso para poupar energia", explica.

Por que até mamadeiras precisam ser adaptadas nesses casos?

O cardiologista explica que, nesses quadros, até o uso de mamadeiras comuns pode representar um risco, devido ao esforço físico exigido durante a sucção.

"O esforço físico pode ser desafiador para recém-nascidos com CIV devido ao aumento do fluxo sanguíneo nos pulmões, sobrecarregando o coração. Mamadeiras adaptadas ajudam a minimizar o esforço durante a alimentação, permitindo que o bebê se alimente de forma eficaz e segura", diz o médico.

Após a cirurgia, a criança pode levar uma vida normal?

Tereza passou por uma cirurgia para corrigir o problema ainda nos primeiros meses de vida. Segundo o médico, o prognóstico para casos como o dela costuma ser positivo.

"A cirurgia corretiva da CIV é geralmente eficaz, e muitos bebês são considerados curados. No entanto, o acompanhamento médico é essencial, pois há um pequeno risco de sequelas, como disfunção valvar ou arritmias. A maioria das crianças leva uma vida saudável após a correção", finaliza.

Além de Tereza, Thaila e Renato são pais de Francisco, de 3 anos. A pequena está ótima atualmente e até começou a fazer jiu-jitsu, dando um show de fofura ao surgir vestida para sua primeira aula.

Leia também: Thaila Ayala revela real motivo de ter deixado o país após divórcio: ‘Me seguiam’