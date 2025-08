Médico explica a doença que atingiu o ex-ator da Globo Mauricio Silveira: 'Silenciosa'

Mauricio Silveira morreu no último sábado, 3, após contrair uma infecção durante cirurgia

O ex-ator de novelas da Globo Mauricio Silveira morreu aos 48 anos vítima de uma infecção contraída após uma cirurgia para retirada de um turmo no intestino. A informação foi confirmada pela família do artista neste domingo, 3.

CARAS Brasil entrevista o Dr. Jorge Abissamra, médico oncologista e coordenador da Oncologia do Hospital Santa Clara e da Hapvida NotreDame Intermédica, sobre essa doença que é silenciosa e pode ser grave se não for descoberta no início.

"O câncer de intestino é uma doença que tem um caráter familiar importante. Pais, mães, irmãos e avós que tiveram a doença, ou seja, se o paciente tem um histórico familiar, isso representa um fator de risco relevante. Isso porque, geralmente, são pacientes que desenvolvem pólipos, que são lesões benignas no intestino, mas que, se não forem retiradas, podem evoluir para câncer", explica.

"Os sintomas iniciais do câncer de intestino geralmente são silenciosos. Com o tempo, podem surgir sinais como dor abdominal e alteração do hábito intestinal. É comum o paciente apresentar constipação e diarreia de forma alternada, além de sangramento nas fezes. Quando as lesões estão mais próximas ao reto, o sangue costuma aparecer vivo nas fezes. Já em casos de tumores mais altos, como no cólon direito, pode haver a presença de melena, que são fezes escurecidas com aspecto de borra de café, devido à mistura do sangue com o conteúdo intestinal. Essas fezes também costumam apresentar um cheiro forte e característico", acrescenta.

O médico afirma que é recomendado investigar o funcionamento intestinal em caso de qualquer mudanças drástica. Para isso, consulta médica uma avaliação detalhada sobre a saúde são indispensáveis.

"O câncer de intestino também pode cursar com anemia assintomática. Em muitos casos, a pessoa realiza um exame de sangue, como o hemograma, e apresenta anemia sem causa aparente. Nestes casos, é fundamental investigar o trato intestinal, já que pequenos sangramentos, não visíveis a olho nu, podem estar relacionados à presença de tumores. A dor abdominal é outro sinal frequente. Além disso, fatores como sedentarismo, excesso de peso e o consumo elevado de carne vermelha também aumentam o risco para o desenvolvimento da doença", diz.

"Hoje, o câncer de intestino é o terceiro tipo de câncer mais comum em homens e mulheres no Brasil. O mais prevalente, em ambos os sexos, é o câncer de pele não melanoma. Entre os homens, o segundo mais comum é o de próstata; entre as mulheres, o de mama. O câncer de intestino ocupa o terceiro lugar em ambos os sexos e a sua incidência tem aumentado cada vez mais", finaliza o especialista.