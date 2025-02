Médico explica os sintomas da doença que acometeu Gerson Brenner: 'Dificuldade para respirar'

Galã de novelas da Globo na década de 1990, o ator Gerson Brenner está internado em um hospital de São Paulo desde o dia 29 de janeiro

Gerson Brenner, internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em um hospital de São Paulo, teve seu quadro de saúde atualizado através de sua esposa, a psicóloga Marta Mendonça. O artista, de 65 anos atualmente, foi diagnosticado com uma pneumonia e está na unidade de saúde desde o dia 29 de janeiro . Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Igor Maia Marinho, médico infectologista, explica o quadro do ator.

Em entrevista à 'Quem', Marta contou que Gerson segue evoluindo bem no tratamento com medicações e, em breve, deve receber alta. "Hoje conversei com a médica e ela falou que Gerson está surpreendendo toda a equipe, que ele está superbem, está reagindo muito, muito bem aos antibióticos e que logo, logo ele vai estar aqui em casa", disse ela.

Segundo o Dr. Igor Maia Marinho, médica infectologista da Clínica Sartor, uma pneumonia é uma situação relacionada a uma inflamação do pulmão e, na grande maioria das vezes, vai acontecer por uma causa bacteriana ou viral.

"Existem pneumonias que também podem ser causadas pela exposição à substâncias químicas e tóxicas ou também exposição a outros agentes como por exemplo fungos, mas a grande maioria das pneumonias vão estar relacionadas com infecções bacterianas ou virais, que acabam causando uma perda da função respiratória e com isso sintomas relacionados à falta de ar, dificuldade para respirar, além de sintomas inflamatórios como febre e prostração", explica.

INTERROMPIDO POR UM CRIME

Gerson Brenner estava no auge de sua carreira quando sofreu um atentado criminoso, que deixou sequelas irreversíveis. Desde então, o ator vive afastado da carreira artística sob os cuidados de familiares. O infectologista esclarece se o quadro do artista pode ter contribuído para ele desenvolver uma pneumonia.

"Em algumas situações, um trauma crânio-encefálico pode causar dificuldade respiratória [...] e pode precipitar e facilitar quadros respiratórios. Esse não é especificamente o caso do Gerson Brenner, que a gente acredita que a lesão, que já é crônica, já tem muitos anos, não está diretamente relacionada com o evento da pneumonia nesse momento, mas sem dúvidas acaba sendo um fator de risco esse tipo de acometimento neurológico para que pacientes possam, principalmente quando o evento é mais agudo, desenvolver alguma forma de pneumonia", esclarece.

Segundo a esposa de Gerson Brenner, ele está reagindo bem ao tratamento e já com expectativas para ter uma previsão de alta. O infectologista explica quais os cuidados com o ex-ator no combate a pneumonia.

"O paciente evoluindo bem e terminando o ciclo de antimicrobianos, ou seja, o ciclo de antibiótico, é importante perceber que a tosse ainda pode persistir por algumas semanas e o paciente deve permanecer em repouso e em acompanhamento médico. Mesmo que em regime ambulatorial, para evitar que esses sintomas recidivem e que o paciente tenha alguma complicação associada a uma cura não total da doença", finaliza o Dr. Igor Maia Marinho em entrevista à CARAS Brasil.

