Médico explica doença incurável de Lady Gaga: 'Pode acometer qualquer órgão'

Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Henrique Carrascossi explica o diagnóstico da cantora Lady Gaga e como o quadro pode afetar os rins

Faltam poucas horas para o tão aguardado show gratuito de Lady Gaga na Praia de Copacabana. A cantora está de volta ao Brasil após 13 anos da sua última passagem. Em 2017, ela cancelou show no Rock in Rio por conta do diagnóstico de fibromialgia, além desse quadro, a artista também convive com lúpus.

No ano de 2010, Lady Gaga contou ao ao jornalista Larry King que recebeu o diagnóstico, mas não apresentava sintomas: “Lúpus é genético na minha família. Eu fui diagnosticada como tendo a doença, mas eu não tenho nenhum sinal, nem sintoma. De qualquer forma, eu tenho que cuidar muito bem de mim mesma", confessou.

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Henrique Carrascossi, médico nefrologista e coordenador assistencialista da enfermaria de clínica médica do Hospital de Ensino da Santa Casa de Araraquara, que explica o diagnóstico de lúpus da cantora.

"Ele é uma doença autoimune que pode afetar o corpo como um todo. É uma doença que produz anticorpos que atacam alguns órgãos do nosso corpo. [Entre eles] pele, acometem os rins, coração, cérebro, pode acometer qualquer órgão", explica.

Apesar do lúpus não ter cura, o Dr. Henrique Henrique Carrascossi afirma que os pacientes, que convivem com esta condição, apresentam uma ótima qualidade de vida, pois os medicamentos conseguem controlar estes anticorpos. O nefrologista detalha este quadro e relação com os rins.

"Existe uma estimativa que em torno de 50% das pessoas que tem lúpus, tem alguma doença renal. É uma porcentagem grande. Os anticorpos [de quem tem lúpus], eles atacam os rins, e podem ir perdendo a função. O rim pode ir diminuindo o funcionamento e esses pacientes podem ter uma insuficiência renal grave e muitos até acabam perdendo a função dos rins e precisando fazer tratamento de diálise", alerta.

O nefrologista reforça sobre a importância do tratamento: Se você tratar certinho, fizer tratamento correto, no tempo certo, os resultados são bons. Nós conseguimos fazer um bom controle, a pessoa tem uma sobrevida boa e normal com o tratamento correto", analisa ao falar da doença da cantora Lady Gaga.

Leia mais em: Médico alerta para diagnóstico de Lady Gaga em mulheres: 'Aproximadamente 90%'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: