Médico explica doença degenerativa de Renata Capucci e vocalista do A-HA: 'Afeta movimentos'

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico neurologista Saulo Nader explica sobre a doença crônica que afeta diversos famosos e fala do diagnóstico

Morten Harket (65), vocalista do A-Ha, revelou que luta contra o Parkinson. Além dele, outros famosos já compartilharam da luta contra a doença incurável, entre eles, a jornalista Renata Capucci (51), Michael J.Fox (63) e Ozzy Osbourne (76). Em entrevista à CARAS Brasil, o médico e especialista em neurologia, Saulo Nader, explicou da doença e do tratamento.

O que é o Parkinson?

O especialista comentou que a doença afeta movimentos e explicou como ela acontece dentro do corpo dos indivíduos afetados: "É uma doença neurológica crônica e progressiva que afeta os movimentos. Acontece quando células do cérebro que produzem dopamina, uma substância essencial para o controle motor começam a morrer. Com menos dopamina, o cérebro tem dificuldade para enviar comandos suaves e precisos para os músculos".

Segundo dados da OMS (Organização Mundial da Saúde), 4 milhões de pessoas no mundo sofrem com a doença degenerativa, cerca de 1% da população mundial . No Brasil são 200 mil pessoas que lutam contra ela.

Quais os sintomas do Parkinson?

Segundo o neurologista, os sintomas mais comuns são:

Tremor de repouso (aquele tremor quando a mão está parada);

Lentidão dos movimentos (a pessoa sente que está mais devagar);

Rigidez muscular (o corpo fica mais duro);

Alterações na postura e no equilíbrio.

O profissional alerta para outros sintomas: distúrbios do sono; depressão; constipação e alterações na fala ou escrita. Ele reforça que é um diagnóstico clínico, mas que existem exames para ajudar numa assertividade maior:

"Um bom neurologista é capaz de com o que o paciente conta, somado a sinais descobertos no exame neurológico, chegar ao diagnóstico da doença de Parkinson. Exames como ultrassom de substância nigra, ressonância magnética com análise de nigrossomo e neromelanina e SPECT cerebral com TRODAT são exames que podem ser solicitados".

Como tratar do Parkinson?

Sendo uma doença incurável, o médico pontua que o tratamento é personalizado para cada paciente para preservar qualidade de vida, tanto medicamentoso quanto terapias:

"Os medicamentos ajudam a repor ou a imitar a dopamina no cérebro, melhorando muito os sintomas motores. Em alguns casos, há indicação de uma cirurgia para colocar um estimulador dentro do cérebro, o DBS (estimulação cerebral profunda). Uma nova tecnologia de tratamento exclusivamente para tremor no PARKINSON chegou recentemente, em março, no Brasil: denominada HIFU (High-Intensity Focused Ultrasound), é uma nova opção não invasiva, capaz de reduzir os tremores. Além disso, atividades como fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional são fundamentais."

Leia também: Renata Capucci se mata de rir ao ver seu bolo de aniversário

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS NAS REDES SOCIAIS: